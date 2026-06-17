Bogotá vivirá varias marchas del 17 al 28 de junio: elecciones, Mundial y más convocatorias

Movilizaciones en Bogotá, 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Entre el 17 y el 28 de junio, se desarrollarán en Bogotá diversas movilizaciones sociales, plantones, marchas y actividades culturales convocadas por organizaciones sociales, comerciantes, comunidades indígenas y colectivos ciudadanos. Tanto la fiebre mundialista, elecciones y marchas LGBTIQ+, son algunas de las causas que movilizarán a grupos de ciudadanos en Bogotá en los próximos días.

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Estas actividades podrían además causas afectaciones en la movilidad, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y de tránsito, planear con anticipación sus desplazamientos ante posibles afectaciones viales.

Las actividades programadas son:

17 de junio: Banderazo por el debut de la Selección Colombia en el Mundial en el estadio El Campín (4:00 p. m.).

19 de junio: Marcha “Organizados contra el fascismo” desde la calle 19 con carrera 4, en Santa Fe (6:00 p. m.).

26 de junio: XXVI Festival Jizca Chía Zhue, desde el Parque Villa Javier hasta la Plaza Fundacional de Bosa (4:00 p. m.).

28 de junio: Frente Ritual Contra Marcha Bogotá, con concentración en el Centro de Memoria, en Los Mártires (10:00 a. m.).

28 de junio: Marcha LGBT de Bogotá “Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho”, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar (12:00 m. a 10:00 p. m.).

Centros comerciales y TM amplían horarios por partidos de Colombia

Con el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, varios centros comerciales y establecimientos de Bogotá extenderán los horarios de atención en sus zonas gastronómicas para que los aficionados puedan ver los partidos de la fase de grupos. Adicional, la ciudad contará con dos pantallas gigantes en parques de Suba y Tunjuelito que suman una capacidad para 15.000 personas.

Ante el cronograma mundialista, la Alcaldía decidió ampliar el horario de varias rutas de Transmilenio y SITP, hasta las 11:45 p.m.

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