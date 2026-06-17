Más de 12.000 policías custodiarán la segunda vuelta presidencial en Bogotá

.BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/05/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde vota el presidente de Colombia, Gustavo Petro este domingo en Bogotá (Colombia). Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar en más de mil puestos de votación en Bogotá, razón por la cual la Alcaldía prepara un despliegue con más de 12.000 policías y funcionarios del Distrito para garantizar unas elecciones tranquilas en las 20 localidades de la ciudad.

Le puede interesar: Bogotá, el tablero clave: por qué la capital dejó de ser un bastión seguro para la izquierda

La apertura oficial de la jornada comenzará con el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m. Como una de las principales medidas para la jornada electoral, el Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales para monitorear el desarrollo de la elección.

Adicional, la ciudad modificó el horario de la ley seca, que comenzará a la media noche del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio.

Siga leyendo: “Ley seca en Bogotá se mantiene como estaba”, alcalde Galán tras declaraciones de Benedetti

Despliegue de seguridad

En total, más de 2.200 funcionarios distritales y 12.000 policías acompañarán el proceso electoral. El operativo incluye gestores de convivencia, personal de movilidad, salud, Transmilenio y alcaldías locales, además de una flota de 250 vehículos para apoyar la logística y la coordinación con la Registraduría Nacional.

Entre el personal del Distrito se encuentran 760 gestores de las alcaldías locales, 744 funcionarios de Movilidad, 373 servidores de Seguridad y Convivencia, 271 personas encargadas de coordinar la operación de Transmilenio, 256 gestores de diálogo y convivencia de la Secretaría de Gobierno y 86 articuladores del sector Salud.

“Contamos con todas las capacidades institucionales necesarias para acompañar este proceso democrático y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con tranquilidad y confianza”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

La Administración Distrital hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad o posible delito electoral a través de la línea 122 o directamente ante las autoridades presentes en los puestos de votación.

Siga leyendo: ¿Dónde habrá pantallas gigantes para ver a la Selección Colombia en el mundial en Bogotá?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.