Bogotá y Cundinamarca dan parte preliminar de tranquilidad ante sismo en Venezuela

Bomberos de Cundinamarca atienden algunos llamados de auxilio. Foto: Bomberos de Cundinamarca

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Un fuerte sismo de magnitud 7,1 en la Costa Central de Venezuela se registró en la tarde de este miércoles, teniendo como epicentro la ciudad de Montalbán, Carabobo.

El evento sísmico también se sintió en Colombia, específicamente en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca.

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Por fortuna, desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos del departamento, a esta hora no reportan afectaciones, pero sí activaron los protocolos de monitoreo y verificación para consolidar y atender cualquier reporte.

Mientras tanto, en Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- Idiger, informó que algunas personas sí reportaron el temblor, pero para las 6:20 p. m., no se reportan llamadas a la Línea 123 por emergencias asociadas al movimiento telúrico. Aun así, continúan con el monitoreo.

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En Venezuela, los organismos de socorro mantienen las labores de rescate y atención en primeros auxilios. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ofreció el primer balance oficial, detallando daños estructurales y desplome de varias edificaciones, sin que, hasta el momento, el régimen haya especificado el número de lesionados.

Recomendaciones durante un sismo:

1. Buscar un lugar seguro.

2. Protegerse de objetos que puedan caer.

3. Permanecer en el refugio hasta que pase el peligro.

Después de un sismo

1. Verifique si hay heridos y administre primeros auxilios si es necesario.

2. Evacúe si hay riesgo de derrumbes o daños estructurales.

3. Manténgase informado a través de fuentes confiables y sigue las indicaciones de las autoridades locales.

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