Bogotano que recorre el mundo en moto fue víctima de robo en su propia ciudad

Seis años recorriendo el mundo por etapas en una motocicleta, ese el tiempo que lleva el bogotano Daniel Cabrera llevando la bandera de Colombia a los rincones más remotos del planeta. Ya logró cruzar Centro América, Norte América, Latinoamérica, África y el Sudeste Asiático, pasando por 44 países.

Sin embargo, tras regresar al país para tramitar las visas que le permitirían continuar su ruta hacia Asia, fue víctima de un robo que le arrebató el trabajo de toda una etapa del viaje.

En diálogo con este diario, Cabrera relató como mientras se hospedaba en la casa de su mamá, delincuentes con pasamontañas ingresaron y robaron joyas, un computador MacBook, un dron, una cámara GoPro, un intercomunicador, su casco y, lo más doloroso para él, un disco duro de un terabyte con seis meses de videos del recorrido entre España y Mongolia, un material de valor incalculable que aún no había terminado de respaldar.

“Allí tenía todo mi trabajo en el que me había gastado 40 millones de pesos. Había alcanzado a subir a la nube cerca del 40% del contenido. Es una parte de mi historia, de mi viaje, de mi sueño”.

Aunque rastreó la ubicación de sus objetos, cuenta, no fue posible recuperarlos. Por eso, ahora ofrece una recompensa para lograr recuperar su disco duro.

Debido al robo, Daniel no podrá continuar la siguiente etapa de su ruta —que incluye China, Nepal, Japón e India— hasta que logre reponer sus herramientas de trabajo, valoradas en cerca de 30 millones de pesos.

“Es triste pensar que he dormido en desiertos, acampado en la nieve, cruzado fronteras complicadas sin que me pasara nada… y fue aquí, en mi propio país, donde me lo quitaron todo. Pero sigo creyendo que hay más gente buena que mala”, afirma con esperanza.

El llamado de Daniel es sencillo: si alguien llega a tener información sobre el disco duro o los equipos robados, puede comunicarse con él a través de sus redes sociales oficiales: @estaesmivuelta o al correo estaesmivuelta@gmail.com

