Procuraduría inspeccionó a UAESP por contrato para cementerios distritales

Recorrido por este cementerio distrital, donde se observan tumbas, mausoleos y estatuas. Foto: Liz Durán

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, realizó una visita técnica a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

La vigilancia se dio en el marco del proceso de selección que la entidad distrital adelanta para encontrar un nuevo operador privado que, bajo la modalidad de concesión, administre y preste el servicio público de destino final de cadáveres, restos y cenizas humanas, así como los servicios complementarios en los cuatro cementerios distritales.

Es por ello que el Ministerio Público exhortó a la UAESP revisar los procedimientos del proceso de selección, ante la identificación de posibles irregularidades procedimentales que podrían comprometer la transparencia, objetividad y legalidad en la adjudicación del contrato y en la futura operación del servicio.

“El término de evaluación de las ofertas fue prorrogado por la entidad contratante y anunció que continuará haciendo seguimiento al desarrollo del proceso, con el fin de garantizar que se adelante en observancia de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y normas concordantes”, agregó la Procuraduría.

Los cementerios distritales atraviesan una profunda crisis, marcada por fallas en la gestión, sobreocupación de bóvedas, incumplimientos contractuales y un grave deterioro de su infraestructura

