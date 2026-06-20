Bomberos atendieron grave incendio en un cuarto piso de una vivienda en la Estanzuela

Incendio en la carrera 20A con calle 6B. Foto: Archivo Particular

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Un fuerte incendio prendió las alarmas en el centro de Bogotá la tarde de este sábado 20 de junio. Bomberos de varias estaciones llegaron al barrio la Estanzuela para atender una conflagración que se propagó en un cuarto piso de una edificación.

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De acuerdo con el reporte de Bomberos Bogotá, no se reportaron personas heridas: “Controlamos el incendio en el cuarto nivel de una vivienda ubicada en la Carrera 20A con Calle 6B. No se reportan personas lesionadas”.

No obstante, las unidades del organismo de socorro tuvieron que solicitar el apoyo de la Policía Metropolitana para avanzar en las investigaciones y esclarecer las causas del incendio.

Más de 30 incendios en la última semana

Entre el 9 y el 15 de junio de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá atendió 737 emergencias, de las cuales el 41 % se concentraron en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Ciudad Bolívar y Kennedy. En lo corrido de 2026, la entidad reporta 18.757 servicios atendidos.

Dentro de los incidentes más relevantes de la semana se registraron 98 emergencias por materiales peligrosos, 84 servicios clasificados como otros eventos, 47 rescates, 42 incidentes asociados a lluvias y 33 incendios. En los incendios se destacan 20 estructurales, nueve vehiculares y cuatro forestales. Los incidentes por lluvias incluyeron 40 emergencias por caída de árboles y dos inundaciones.

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