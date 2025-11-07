Bomberos controlan incendio que afectó fábrica de muebles en el centro de Bogotá

Bomberos controlan incendio en fábrica de muebles de Las Cruces, en la carrera séptima con calle 2. La emergencia, que fue controlada horas después, dejó varias viviendas afectadas y la fábrica totalmente destruida. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Foto: Bomberos Bogotá

Un incendio de grandes proporciones se registró la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, en una fábrica de muebles ubicada en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá. La emergencia se reportó en la carrera Séptima con calle Segunda, donde varias familias fueron evacuadas de manera preventiva ante la rápida propagación de las llamas.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo las llamas, que alcanzaron varios metros, y el humo, formaron una larga columna de humo que se alcanzó a divisar desde varias partes del centro de la ciudad. Las imágenes muestran la magnitud del incendio, que amenazó con extenderse a viviendas contiguas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, gracias al trabajo de oficiales de las estaciones Centro Histórico, Central, Chapinero, Restrepo, Kennedy y Fontibón, apoyadas por los Equipos Especializados de Rescate Técnico y de Aeronaves No Tripuladas (drones), la emergencia, pasadas las 6:30 a.m. estaba controlada en un 100%.

A través de su cuenta oficial en la red social X, los Bomberos señalaron que el Equipo de Investigación de Incendios fue activado para determinar el origen y las causas del incidente. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, aunque se evalúan los daños estructurales en la zona.

“Bomberos de Bogotá controlan al 100% un incendio estructural que inició en una ebanisteria y afectó un edificio en construcción y otras viviendas aledañas, en la Carrera 7 con Calle 2. No hubo reporte de personas lesionadas”, señaló el Cuerpo Oficial de bomberos.

Según reportes preliminares, al menos cuatro viviendas habrían resultado afectadas por las llamas. En diálogo con Citytv, la propietaria del taller de muebles manifestó que “lo perdieron todo” y responsabilizó a “personas que se hacían detrás del negocio y prendían fuego”. Sin embargo, el Cuerpo Oficial de Bomberos aún no ha dado una versión oficial sobre qué pudo haber provocado la emergencia.

Una de las afectadas relató que cuando se percataron del fuego ya era imposible controlarlo: “Cuando nos dimos cuenta, había avanzado mucho y era imposible apagarlo a tiempo. Se prendió todo lo que fue la fábrica y parte de la constructora”, contó.

Por ahora, las autoridades mantienen acordonado el sector mientras continúan las labores de enfriamiento y verificación estructural de las edificaciones vecinas. El tránsito por la carrera séptima en dirección sur norte, a la altura de la calle segunda, permanece bloqueado.

