Los bomberos de Cundinamarca luchan contra los incendios en medio de la precariedad

Pleno repunte de incendios forestales en el departamento de Cundinamarca. Cada día, la sirena suena incesantemente y los bomberos a veces parecen no dar abasto. Una nueva emergencia, en el municipio de San Juan de Río Seco, prendió recientemente las alarmas. No solo por el panorama de incremento en las conflagraciones forestales, sino por los precarios medios con los que cuentan los voluntarios de este y otros cuerpos de bomberos de los municipios de Cundinamarca.

“A la hora, desde enero, no tenemos convenio con la administración municipal. He atendido 173 emergencias, pero me quedé sin combustible para atender las emergencias de San Juan de Río Seco. Hemos atendido varios incendios esta semana. En este momento hay un incendio grande en una vereda, pero me quede sin combustible para la bomba de bomberos y la camioneta. Hemos hecho acercamientos con la administración, pero solo nos ofrecen $20 millones, que no alcanzan para nada, a duras penas para tanquear la camionera”.

Con estas palabras, en medio de los intensos incendios forestales que ocurrieron hoy, un bombero de San Juan de Río Seco expresa su frustración debido a la falta de un convenio que les provea los recursos necesarios para operar. Los bomberos de ese municipio, dicen incluso haber puesto de su bolsillo para atender las cada vez más frecuentes emergencias del departamento.

Pero ya las deudas, la escasez, e incluso la falta de alimentos para los voluntarios, están comenzando a flaquear la incuestionable voluntad de estos bomberos. Si ellos desisten, con todas las razones para hacerlo, este municipio de casi 8.000 habitantes, quedaría indefenso frente a una de las temporadas de incendios forestales más aguda de los últimos años.

Junto a San Juan de Río Seco, hay otros 6 municipios que carecen de este convenio. Dicho documento, que establece la conformación formal del cuerpo de bomberos, y por ende su dependencia de la alcaldía municipal, es un requerimiento legal que todas las unidades territoriales deben cumplir.

Así lo explicó el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, a El Espectador, quien afirmó que las autoridades de estos entes territoriales no han conformado un cuerpo de bomberos voluntario exclusivo, como lo estipula la Ley 1575 de 2012. Todavía más grave, es que la ola de incendios forestales de este año ha tocado directamente a los municipios que no cumplen el requisito, como en el caso de San Juan de Río Seco y, hace menos de un mes, el municipio de Nilo.

Este vacío administrativo, recalca Farfán, hace que los cuerpos de bomberos de otros municipios deban atender emergencias en los territorios en los que no hay convenios. Esto, evidentemente, además de resultar desgastante, limita la velocidad de respuesta inmediata, que podrían dar los efectivos de un territorio frente a una conflagración que ocurra en su jurisdicción.

Al cierre de este artículo, hay 4 incendios activos en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de Tocaima, Tocancipá, La Mesa y Facatativá.

