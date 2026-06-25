Británico señalado por crimen de Natalia Villalba ya tenía una condena por acoso

El cuerpo de la modelo de 37 años fue hallado oculto en una maleta en un apartamento rentado para una estadía corta. Foto: Archi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Salen a la luz nuevos antecedentes judiciales del ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, señalado por las autoridades colombianas como el principal sospechoso del asesinato de la colombiana Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado lunes 22 de junio dentro de una maleta en un apartamento de renta corta en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

En contexto: Las pistas clave tras la muerte de Natalia Villalba en un apartamento de Bogotá

De acuerdo con una publicación del medio británico The New Stour & Avon Magazine, Foster-Smith fue condenado por el Tribunal de la Corona de Bournemouth tras ser declarado culpable del delito de acoso contra una mujer con quien mantenía una relación previa.

Según la publicación, entre el 15 de mayo y el 31 de octubre de 2023 permaneció de manera reiterada cerca del lugar de trabajo de la víctima, buscó encontrársela deliberadamente en espacios públicos e investigó información sobre ella en distintas plataformas de internet.

Por estos hechos fue condenado a dos años y dos meses de prisión. Además, durante el mismo proceso judicial también fue declarado culpable de incumplir una orden de restricción que protegía a otra víctima en un caso diferente.

Lea más: Las pistas clave tras la muerte de Natalia Villalba en un apartamento de Bogotá

Durante la audiencia, la Unidad de Investigación Criminal de Bournemouth, aseguró que la conducta del hoy condenado tuvo un impacto “extremadamente significativo” sobre la vida de la víctima.

“La víctima continúa viviendo con miedo y ha descrito estos hechos como algo que destruyó su vida”, señaló el investigador, quien agregó que las autoridades británicas mantienen una política de tolerancia frente a los delitos de acoso.

El caso en Bogotá: avanza trámite para expedir circular roja de Interpol

Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de Matthew Ashley Foster-Smith al apartamento donde se hospedaba Natalia Villalba el pasado 17 de junio. De acuerdo con la investigación, el ciudadano británico abandonó el lugar al día siguiente.

Las grabaciones también lo muestran trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, uno de los elementos que hoy hacen parte del material analizado por los investigadores.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a El Espectador que el ciudadano británico es el principal sospechoso dentro de la investigación y que actualmente avanza el trámite para solicitar una circular roja de Interpol debido a las informaciones que aseguran que el sospechoso salió del país vía terrestre por la frontera con Ecuador el pasado 21 de junio.

Mientras tanto, el CTI continúa recopilando huellas, rastros y otros elementos materiales probatorios dentro del apartamento donde fue encontrado el cuerpo de Natalia Villalba. Los investigadores también buscan ubicar el teléfono celular de la víctima, considerado una pieza clave para reconstruir sus últimas comunicaciones y movimientos antes de su muerte.

Lea más: Identifican a extranjero vinculado a la investigación por el crimen de Natalia Villalba

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.