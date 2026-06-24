Las pistas clave tras la muerte de Natalia Villalba en un apartamento de Bogotá

AME2734. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/11/2025.- Una mujer llora en una concentración como parte del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer este martes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Camila Díaz Foto: EFE - Camila Díaz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento de rentas cortas en Chapinero, dio un giro clave tras las declaraciones de su familia y los dictámenes de Medicina Legal. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía concentra sus labores forenses en la recolección de huellas dactilares y rastros en el inmueble del séptimo piso, las autoridades buscan intensamente el teléfono celular de la víctima, el cual desapareció de la escena del crimen.

En contexto: Identifican a mujer hallada sin vida en Chapinero: habría dos extranjeros involucrados

La cronología del caso señala que el hallazgo se produjo la tarde del lunes 22 de junio en el apartamento 702 de un edificio ubicado en el sector de Chicó, en la localidad de Chapinero, luego de que se terminara el tiempo de alojamiento pactado que Villalba había reservado a través de la aplicación Airbnb desde el pasado 3 de junio. Una trabajadora de servicios generales ingresó al lugar al no recibir respuesta y encontró en el baño una maleta gris que contenía los restos de la mujer.

Horas después del hallazgo, Medicina Legal confirmó científicamente la identidad de Natalia, quien se hospedaba allí de forma transitoria mientras buscaba un nuevo lugar para vivir en la capital, donde residía desde hace 17 años.

El rastro de los extranjeros involucrados

El análisis de los videos de las cámaras de seguridad del complejo residencial se convirtió en la principal pista de la Fiscalía. Los registros fílmicos permitieron establecer que entre el 3 y el 7 de junio ingresó al apartamento un ciudadano estadounidense. Posteriormente, Villalba Angarita extendió su permanencia hasta el 21 de junio.

Dentro de esa prórroga, las cámaras captaron el ingreso de un segundo extranjero, quien al parecer sería un ciudadano británico que entró al inmueble el pasado miércoles 17 de junio y abandonó el edificio al día siguiente. Este hombre quedó registrado en los videos de seguridad mientras trasladaba sábanas hacia la zona de lavandería del complejo residencial. Por el momento, las autoridades señalaron que no hay reportes que indiquen que estas personas hayan salido del país.

El celular de la víctima, pieza clave de la investigación, no aparece

Claudia Villalba, madre de Natalia, entregó detalles cruciales sobre los últimos días de comunicación con su hija en diálogo con El Tiempo, confirmando que el rastro de la joven se perdió a mitad de la semana pasada. “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, relató.

La madre reveló un dato que ahora es fundamental para los peritos del CTI: la misteriosa desaparición del teléfono móvil de la modelo. “El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, aseguró Claudia Villalba. Para los investigadores, la ubicación del dispositivo es prioritaria para reconstruir las últimas conversaciones y movimientos de la víctima.

Asimismo, la madre señaló que su hija no tenía pareja, que desconocía si tenía amigos extranjeros visitándola y que Natalia realizaba constantes viajes al exterior debido a una actividad laboral independiente. “Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información”, puntualizó.

Reacciones: de la mesura de Galán a la sevicia denunciada por Petro

El impacto mediático del caso escaló rápidamente al plano político, provocando pronunciamientos del Gobierno Nacional y la administración distrital, donde diversos sectores advierten serios vacíos en la regulación y seguridad de las plataformas de hospedaje por días.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a la familia, asegurando que el Distrito acompaña los requerimientos judiciales. “El cuerpo de Natalia Villalba apareció en un apartamento en el norte de Bogotá. Los indicios iniciales apuntan a un asesinato. Desde el primer momento de ayer hemos apoyado al CTI de la Fiscalía para que, a la mayor brevedad, se aclare lo sucedido y se garantice la aplicación de la ley”, afirmó el mandatario local.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, rechazó categóricamente los hechos y exigió celeridad institucional. “Hacemos un llamado a la Fiscalía para que adelante una investigación pronta y exhaustiva, con enfoque de género y de derechos humanos de las mujeres. Es fundamental esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, manifestó Tami.

En un tono mucho más severo y punzante, el presidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente sobre el caso a través de sus redes sociales, calificando directamente a los extranjeros involucrados como responsables de una atrocidad:

“El asesinato de la hermosa colombiana de Cúcuta, Natalia Villalba por un estadounidense y un inglés el día de elecciones hecho con sevicia y descuartizando su hermoso cuerpo por bestias que se arrojan hoy sobre Colombia hermosa. Un augurio en el sitio más rico de Bogotá que tenemos que derrotar”.

Alerta por mujeres en riesgo en Chapinero

El presunto asesinato de Natalia Villalba vuelve a encender las alarmas sobre la persistencia de las violencias basadas en género en la capital colombiana. Según cifras oficiales de Medicina Legal, entre enero y abril de este año se han realizado 1.254 valoraciones a mujeres por riesgo de feminicidio en Bogotá, de las cuales 11 corresponden específicamente a la localidad de Chapinero.

El dato más alarmante del informe revela que, de ese total de valoraciones, 546 mujeres se encuentran actualmente en riesgo extremo de ser asesinadas. Asimismo, la Policía Nacional registra que en los primeros cuatro meses del año se han perpetrado 12 asesinatos de mujeres en la ciudad, de los cuales cinco ya fueron tipificados penalmente bajo la conducta de feminicidio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.