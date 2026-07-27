¿Busca trabajo? Bogotá tiene más de mil vacantes disponibles esta semana

Hay cargos para mujeres con o sin experiencia laboral. Foto: Cortesía

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Conductores, auxiliares de enfermería, asesores comerciales, desarrolladores de software, analistas financieros y médicos especialistas figuran entre los perfiles que buscan empresas en Bogotá durante los próximos días.

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Esta semana, la ciudad tendrá disponibles 1.082 vacantes laborales dirigidas a perfiles laborares con distintos niveles de formación y experiencia.

La oferta incluye, además, oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas en sectores como salud, comercio, logística, industria, manufactura, tecnología, servicios, construcción y transporte. Además, parte de las vacantes están orientadas a jóvenes, personas mayores de 50 años, población con discapacidad y personas que buscan su primer empleo.

Del total de puestos disponibles, 692 podrán consultarse a través del Servicio Público de Empleo y 390 harán parte de convocatorias presenciales que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.

Entre los cargos disponibles aparecen auxiliares administrativos, auxiliares contables, auxiliares de archivo, auxiliares de tecnología, operadores logísticos, auxiliares de bodega, cajeros, conductores de bus biarticulado, técnicos electromecánicos, técnicos de mantenimiento industrial, vendedores, domiciliarios con moto y personal de servicios generales.

Perfiles especializados

La oferta también incluye vacantes para perfiles profesionales, entre ellos abogados senior, analistas de aduanas, analistas financieros, coordinadores de comercio exterior, ingenieros de software, especialistas en soporte tecnológico, médicos generales, médicos especialistas en cardiología, medicina interna, radiología y urología, así como profesionales en optometría y enfermería.

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, las vacantes publicadas a través del Servicio Público de Empleo priorizan la vinculación de mujeres. De igual forma, 326 oportunidades promueven la contratación de personas con discapacidad, 293 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 156 a personas mayores de 50 años y 130 no requieren experiencia laboral previa.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos de cada oferta, registrar su hoja de vida y postularse a través la Secretaría de Desarrollo Económico. La programación de las jornadas presenciales de empleo también se divulgará semanalmente mediante el canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.

Quienes requieran acompañamiento para fortalecer su perfil laboral o prepararse para procesos de selección pueden acudir a la Agencia de Empleo de Bogotá, ubicada en el edificio Bochica, o a los quioscos de empleo habilitados en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

Las vacantes estarán disponibles entre el 27 de julio y el 2 de agosto o hasta que las empresas culminen sus respectivos procesos de selección.

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