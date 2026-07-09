Buscan a Andrés Camilo Cotrina Vidal, joven desaparecido desde el 6 de julio en Bogotá

Según el reporte de búsqueda, Andrés Camilo mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos cafés oscuros y cabello negro. Su familia señaló que la última información que tiene sobre su paradero es que salió de su conjunto residencial, en el barrio San Cipriano, en la localidad de Suba, y desde entonces se desconoce su ubicación. Foto: Familia de Andrés Cotrina

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La búsqueda de Andrés Camilo Cotrina Vidal, estudiante de 27 años de Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, mantiene en alerta a su familia desde el pasado lunes 6 de julio, cuando salió de su vivienda, en el barrio San Cipriano, localidad de Suba. Sus familiares aseguraron que esa fue la última vez que se tuvo certeza de su ubicación, pues desde que salió del conjunto residencial se desconoce su paradero.

Según contó a El Espectador su hermano, Luis Cotrina, cámaras de seguridad y testimonios de vecinos del conjunto residencial muestran que Andrés salió de su casa entre las 9:40 y las 9:50 de la mañana, sin informar a dónde se dirigía.

Horas más tarde logró comunicarse con su madre por WhatsApp y le aseguró que se encontraba bien y que pasaría la noche en la casa de una amiga. Sin embargo, al día siguiente, cuando ella volvió a escribirle para preguntarle si ya había regresado, él respondió que ya estaba en la vivienda. Su familia comprobó que esa información era falsa.

“Mi mamá le escribió preguntándole dónde estaba. Él respondió que ya venía para la casa y luego dijo que ya había llegado, pero yo estaba trabajando desde la casa y nunca apareció”, relató Luis Cotrina.

De acuerdo con la familia, el último mensaje fue enviado hacia las 10:44 de la mañana del martes y la última conexión registrada en WhatsApp ocurrió dos minutos después. Desde entonces, su teléfono permanece apagado.

La amiga negó haberlo visto

La familia también logró contactar a la mujer con la que Andrés aseguró que iba a quedarse. Según Luis Cotrina, ella manifestó que nunca estuvo con él y que desconocía dónde se encontraba.

Además, familiares y amigos afirmaron que ninguno había recibido mensajes o comentarios que hicieran pensar que planeaba desaparecer o que estuviera atravesando una situación personal que explicara su ausencia.

“Todos los amigos nos dijeron que la última vez que lo vieron fue varios días antes. Nadie sabía que iba a salir ni recibió mensajes extraños”, explicó.

La ropa que llevaba

Con información entregada por los vigilantes del conjunto residencial, la familia estableció que Andrés vestía una chaqueta de jean, una camisa beige, una gorra y llevaba una maleta negra con detalles rojos cuando salió de la vivienda. También creen que abordó una motocicleta solicitada mediante una aplicación de transporte.

Andrés Camilo mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos cafés oscuros y cabello negro, características que podrían facilitar su identificación.

Luis explicó que su hermano nació con una parálisis cerebral leve, condición que únicamente le genera algunas dificultades para hablar, dislexia y déficit de atención, pero que nunca le ha impedido desarrollar su vida con normalidad.

“Él es completamente funcional. Terminó el colegio y está culminando su carrera universitaria”, señaló.

Según su familia, recientemente realizaba algunos domicilios durante los fines de semana para obtener ingresos adicionales, aunque desconocen si esa situación guarda alguna relación con su desaparición.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, que adelantan la recolección de cámaras de seguridad y otras labores para reconstruir el recorrido que hizo Andrés antes de desaparecer.

Quienes tengan información que permita establecer su paradero pueden comunicarse al 305 768 4645 o escribir al correo mebog.sijin-per@correo.policia.gov.co. Las autoridades indicaron que toda la información será recibida bajo absoluta reserva.

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