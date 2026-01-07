Buscan a conductor que arrolló a dos personas en Av. Mutis: huyó el mismo día del accidente

Según explicó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de Viviana Marcela Suárez, el conductor del vehículo involucrado en el accidente es Rubén Guillermo Romero Castillo, un ciudadano de origen venezolano que, al parecer, abandonó Colombia el mismo día del siniestro. Foto: Archivo Particular

La muerte de dos motociclistas en un grave siniestro vial ocurrido en el occidente de Bogotá continúa generando indignación. El conductor que habría provocado el accidente presuntamente en estado de embriaguez, al parecer se fugó del país pocas horas después del hecho, según denunció la representación de las víctimas.

El accidente ocurrió en la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, hacia las 5:53 a. m., en la avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98, en sentido oriente–occidente. En el lugar murieron Viviana Marcela Suárez Isaza, contadora de 30 años, y su pareja Carlos Mario Cavadía, ingeniero eléctrico, quienes se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con el abogado Juan Manuel Castellanos, representante de la familia de Viviana Marcela Suárez, el vehículo era conducido por Rubén Guillermo Romero Castillo, ciudadano de origen venezolano, quien habría salido de Colombia el mismo día del accidente.

Romero Castillo también señaló que, debido a las dificultades de control en la frontera con Venezuela, no siempre es posible confirmar de manera inmediata los registros oficiales de entrada y salida.

Sin embargo, aclaró que la ausencia del conductor no impide que el proceso judicial continúe. “La investigación puede avanzar aunque la persona no esté presente en el país. El conductor puede ser procesado y, de ser hallado responsable, podría enfrentar una condena mínima de 17 años de prisión”, explicó.

El dueño del vehículo ya fue judicializado

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Edwin Leonardo Delgado Comba, propietario del vehículo involucrado en el accidente. De acuerdo con la investigación, Delgado Comba le habría entregado el carro a Rubén Guillermo Romero Castillo, aun sabiendo que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según la Fiscalía, ambos hombres estuvieron cerca de dos horas consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento antes de salir. Al momento del accidente, Delgado Comba iba como pasajero en el asiento trasero.

Durante el recorrido, el conductor perdió el control del vehículo, se pasó al carril contrario y atropelló a los dos motociclistas, quienes murieron en el lugar. Además, el automóvil chocó contra un bus del SITP.

La Fiscalía señaló que Delgado Comba no hizo nada para evitar que una persona en estado de embriaguez condujera el vehículo, lo que tuvo un papel clave en el desenlace fatal.

Por estos hechos, fue imputado por el delito de homicidio doloso, bajo la figura de omisión, es decir, por no impedir una acción que podía evitar. El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso judicial en libertad.

Un problema persistente en las vías de Bogotá

Este hecho se suma a un panorama preocupante en la capital. Con corte a octubre de 2025, la Policía de Tránsito impuso 1.234 comparendos por conducción en estado de embriaguez y registró 370 siniestros viales asociados al consumo de alcohol, que dejaron 176 personas lesionadas y 16 fallecidas.

Mientras el proceso judicial avanza, las familias de las víctimas insisten en que el caso no quede en la impunidad y en que se envíe un mensaje claro frente a la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de muerte en las vías de Bogotá.

El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad de quienes permiten que una persona en estado de embriaguez conduzca, y sobre las fallas en los controles que facilitan la huida de presuntos responsables tras hechos de gravedad.

