Mujer fue víctima de intento de feminicidio en Ciudad Bolívar: sus vecinos la salvaron

Un intento de feminicidio ocurrió el pasado 4 de enero en un apartamento ubicado en el barrio La Estancia, Ciudad Bolívar.

De acuerdo con testigos, los gritos de auxilio de Vicky Liliana Vargas Méndez de 37 años, alertaron a los vecinos, quienes acudieron a su llamado encontrándola amarrada con cables y sumamente herida. “Lo entraron al apartamento (policías), poniéndolo al frente de ella. Obviamente, ella entró en shock, pero solo le decían que se calmara”, narró una testigo a Red + Noticias.

El agresor identificado como Wilson Sarría y capturado en flagrancia por la comunidad, es la expareja de Vicky a quien ya lo había denunciado por anteriores agresiones físicas y amenazas en contra de su integridad y la de su familia. Sin embargo, una orden de alejamiento y haber cambiado de residencia, no fue suficiente para salvaguardar su vida.

Ese domingo, según narró Nicolás López, hijo de la víctima a Alerta Bogotá, el señalado feminicida fingió ser personal de vigilancia y entró al inmueble donde no solo la agredió físicamente con arma blanca, sino también sexualmente y la mantuvo secuestrada por varias horas.

Finalmente, el sujeto robó objetos de la vivienda como un computador y celular. Además, dinero de sus cuentas bancarias. A pesar de la gravedad y la flagrancia del delito, de acuerdo con la familia, el caso fue tipificado como lesiones personales, lo que permitió su libertad horas después.

Vicky Liliana Vargas se encuentra en un centro asistencial con múltiples lesiones, entre ellas cuatro fracturas en la nariz y mejilla.

Desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá respondieron a este diario que reforzaron la activación de rutas (denuncia y solicitud de medidas de protección), brindándole orientación jurídica sobre cada trámite.

De igual manera, indicaron que le ofrecieron atención psicosocial y le asignaron una abogada que la representará en el caso. “Se reforzaron las medidas de autocuidado. Se le orientó para que radicara las medidas de protección en la Estación de Policía más cercana a su lugar de residencia. Por otro lado, se le ofreció Casa Refugio en varias oportunidades, pero no aceptó”.

Sus familiares piden ahora a la Fiscalía un nuevo giro en la investigación por intento de feminicidio que permita buscar y capturar al sujeto, agravándose asimismo, su responsabilidad penal.

