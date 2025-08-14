Búsqueda de Valeria Afanador, de 10 años: ofrecen $20 millones de recompensa

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, Cajicá. En esta zona las cámaras captaron a la menor antes de desaparecer. Foto: Bomberos Cundinamarca

Comienza el tercer día de búsqueda en Cajicá para dar con Valeria Afanador Cortés, de 10 años, desaparecida desde el martes 12 de agosto en inmediaciones del Colegio el Gimnasio Campestre los Laureles, en la vereda El Canelón. Según las autoridades, todas las capacidades están dispuestas para encontrar a la menor con síndrome de down.

Tras más de 29 horas continuas de búsqueda, sin dar con algún rastro de la niña, las autoridades valoran diversas hipótesis. La administración municipal ofreció $20 millones de recompensa a quien entregue información que sea útil para encontrar a la niña. Entre tanto, Bomberos continúa las labores con equipos especializados y unidades de varios municipios.

“En el marco de las acciones para dar con el paradero de la menor Valeria Afanador Cárdenas, se ha dispuesto una recompensa para quien suministre información veraz que permita su ubicación”, indicó la Alcaldía de Cajicá. “Con buzos, drones y equipos especializados seguiremos el rastreo en las laderas del río y verificación de cámaras”, señaló el capitán Álvaro Farfán.

¿Qué se sabe de la desaparición de Valeria Afanador?

El Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón, emitió un comunicado informando que, cerca a las 10:30 a.m., sus cámaras de seguridad captaron a la estudiante dirigirse a la zona de arbustos cercanos a la reja que colinda con el sector del río Frío.

“Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, indica el comunicado. Adicional, el colegio informó que sus brigadistas iniciaron la búsqueda inmediata, una vez el personal del colegio notó que la menor no estaba.

En respuesta a la situación, el colegio activó el protocolo interno de búsqueda, con brigadistas de la institución como “primeros respondientes”. “Se informó y contactó oportunamente a los padres de familia de la estudiante. Se notificó y solicitó apoyo a las autoridades competentes”.

Las hipótesis

En entrevistas dadas al medio Chía Radio 24, familiares de Valeria Afanador hicieron un recuento de lo que ha sido su intensa búsqueda y las hipótesis que rondan. Durante un recorrido nocturno, Felipe Afanador, primo de la menor, indicó lo que se vio en las cámaras de seguridad:

“Pudimos evidenciar que, en la cancha de fútbol, la niña intenta entrarse entre las matas, se sale, hace el recorrido hasta la esquina del colegio y se devuelve hasta que llega un momento en el que no se ve que vuelva al colegio”, señaló.

Por otro lado, la búsqueda en el río, infructuosa hasta el momento, ha llevado a ampliar el rango y valorar otras hipótesis. “Hay un tronco que atraviesa una parte del río y este mismo no es hondo”, dijo Felipe Afanador al medio regional.

El joven contó también que hubo un automóvil que llamó la atención de las autoridades y el cual fue localizado, pero durante la inspección, no se halló nada sospechoso. “Entre las hipótesis se valora si la niña fue recogida y no esté en esta área, sino refugiada en algún sitio, todo está en investigación”.

La madre de la menor, en entrevista con La W, enfatizó en que la familia se siente respaldada por el colegio y lo sucedido “es responsabilidad de todos”. Adicional, la mamá descartó las hipótesis que hablan de un hombre que podría habérsela llevado.

“Es falso, no hay que caer en especulaciones”, indicó Luisa Cárdenas. “Si alguien la ha visto, o alguien la tiene, no le dé miedo, llévela al colegio, necesitamos que Valeria esté con su familia, que esté bien”, concluyó.

Las autoridades siguen desplegando esfuerzos para encontrar con Valeria y esclarecer lo que sucedió en inmediaciones del colegio.

