Reactivan la búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá

Tras un intenso día, noche y madrugada de búsqueda, los organismos de socorro de Cundinamarca continúan tratando de localizar a Valeria Afanador Cárdenas, niña de 10 años con síndrome de down que fue vista adentrándose a una zona boscosa en inmediaciones de su colegio, el Gimnasio Campestre los Laureles, la mañana del martes en Cajicá.

Desde las 10:30 a.m., hora en que se reportó la desaparición de la menor, iniciaron los actos urgentes de búsqueda, por parte de Bomberos del Municipio. Después de más de 15 horas de rastreo, Bomberos de cinco municipios, incluyendo Cajicá, no lograron dar con su paradero.

“Seguiremos toda la noche y madrugada”, indicó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, tras la primera jornada de afanosa búsqueda.

“Desde muy temprano reactivamos la búsqueda de Valeria Afanador”, señaló la mañana de este miércoles el gobernador Jorge Rey. Y añadió: “con la presencia y coordinación de Bomberos Cundinamarca, estamos apoyando las labores para dar con su paradero”.

Rey pidió a la ciudadanía reportar cualquier información que sea útil: “si tiene información que pueda ayudar en la búsqueda, comuníquese de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional. Seguiremos acompañando y respaldando todos los esfuerzos para encontrar a Valeria y regresarla con sus familiares”.

El ICBF también se unió a las labores e informó: “activamos equipos profesionales para apoyar la búsqueda activa de Valeria Afanador Cárdenas, vista por última vez en la mañana de ayer en la vereda Río Frío, municipio de Cajicá“.

¿Qué se sabe hasta el momento?

El Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón, emitió un comunicado informando que, cerca a las 10:30 a.m., sus cámaras de seguridad Captaron a la estudiante dirigirse a la zona de arbustos cercanos a la reja que colinda con el sector del río Frío.

“Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, indica el comunicado.

Bomberos recorre el río Frío en búsqueda de la menor desaparecida. Foto: Bomberos Cundinamarca

En respuesta a la situación, el colegio activó el protocolo interno de búsqueda, con brigadistas de la institución como “primeros respondientes”.

“Se informó y contactó oportunamente a los padres de familia de la estudiante. Se notificó y solicitó apoyo a las autoridades competentes. La institución está colaborando activamente con todos los recursos necesarios para facilitar el trabajo de las autoridades”, añadió.

