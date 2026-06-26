Cada cinco días frenan una quema ilegal que deteriora el aire en Bogotá y Cundinamarca

Soacha es uno de los puntos más afectados. En operativos recientes se identificaron pilas de combustión activas, utilizadas para la producción de carbón vegetal, con dimensiones aproximadas de cuatro metros de largo, dos metros de ancho y dos metros de altura, así como otras estructuras en proceso de armado. Foto: LA CAR

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La calidad del aire en la sabana de Bogotá y las zonas boscosas de la región enfrentan una amenaza silenciosa y constante: en promedio, cada cinco días las autoridades deben frenar una quema ilegal de madera a cielo abierto. Esta práctica, que configura un problema de larga data en la región, busca la producción informal de carbón vegetal, que no solo deteriora las condiciones atmosféricas locales, sino que se ha convertido en un detonante crítico de incendios forestales en vísperas del anunciado fenómeno de El Niño.

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A través de operativos de alto impacto junto a la Fuerza Pública, entre enero y junio de este año se han intervenido 27 focos de quema en flagrancia. Las dinámicas suelen ser las mismas: infractores recolectan en las vías públicas materiales como guacales, pedazos de muebles con metales, puntillas y fibras, para luego someterlos a una combustión incompleta que libera gases altamente contaminantes cerca de los cascos urbanos y obtener trazas de carbón vegetal para ponerlo en venta.

Los puntos críticos en Bogotá y Cundinamarca

De acuerdo con el mapa oficial de alertas ambientales y las mediciones de la Corporación Autónoma Regional CAR, la problemática de estas quemas artesanales e indiscriminadas se concentra principalmente en cuatro zonas de la región:

Nemocón: Es el municipio más afectado en la cuenca alta del río Bogotá, catalogado hoy como uno de los puntos con mayor índice de contaminación por emisiones atmosféricas.

Ciudad Bolívar y Soacha: Registran una alta persistencia de esta actividad en el borde sur de la capital, afectando directamente a las comunidades periféricas.

Ráquira: (Boyacá), ocupa el segundo lugar en el consolidado de intervenciones de la zona. Si bien el municipio está ubicado en otro departamento, alcanza a estar dentro de la autoridad ambiental de Cundinamarca y los procesos ilegales de quemas que allí se realizan afectan directamente a varios municipios aledaños.

“La quema indiscriminada de estos elementos genera procesos causan graves daños a los recursos aire y suelo, y son un riesgo permanente para la salud de las comunidades”, advirtió Constanza Zúñiga, directora Jurídica de la entidad.

El peligro de incendios ante la llegada de El Niño

La preocupación de los expertos es recurrente en épocas de sequía: ante la inminente ausencia de lluvias por el fenómeno de El Niño, estas fogatas artesanales se convierten en la principal amenaza para la activación de incendios de gran magnitud, debido a la ausencia total de controles técnicos o sistemas de mitigación de temperatura y oxigenación durante el proceso.

En consecuencia, la producción y venta ilegal de este carbón conlleva la destrucción de la vegetación nativa, la cual es indispensable para la recarga y regulación del agua en la región. Para tener una idea de la incidencia ce estas prácticas, durante el año pasado, esta práctica representó el 73% de las emergencias e intervenciones ambientales de la corporación.

“Seguiremos actuando con firmeza para poner freno a estas prácticas, aplicando con rigor las normas ambientales (...), pues el interés colectivo está por encima del particular”, puntualizó Zúñiga, al señalar que se mantendrán los controles estrictos en la periferia de la capital.

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