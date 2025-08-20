Cada hora 4 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, alertó concejala Name

Resume e infórmame rápido

El panorama de las mujeres en Bogotá es eje de preocupación de las bancadas que velan por los derechos de las capitalinas en el Concejo de Bogotá. La reciente radiografía de violencias de género presentada por la concejala María Clara Name en debate de control, muestra que, solo entre enero y junio del 2025, se han presentado más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Bogotá.

Así lo indicó la cabildante, quien es, además, la primera vicepresidenta de la Comisión Legal de Equidad para La Mujer, durante el debate que le puso la lupa al programa del Distrito ’Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género’. Según las cuentas de este semestre, cuatro mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada hora.

“Las noticias no son alentadoras, frente a las valoraciones por riesgo de feminicidio, según la Secretaría Distrital de la Mujer se han reportado 1.294 casos, es decir el 46% con nivel de riesgo extremo con 597 casos y 26% en riesgo moderado con 331 reportes. Siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa las que presentan el mayor número de valoraciones”, manifestó la concejal.

#AEstaHora Como primera vicepresidenta de la Comisión Legal de Equidad para La Mujer 💜, damos apertura al debate de Contol político sobre la 👉Ejecución del Programa ‘Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género’ en el @ConcejoDeBogota .… pic.twitter.com/8PdEDxmQIh — María Clara Name R 🙌🏻💚 Concejal de Bogotá (@MariaClaraName) August 20, 2025

Datos recogidos por la concejala señala que el 56% de las valoraciones por feminicidio se concentra en mujeres entre los 20 a 34 años. Adicional, entre enero y junio de este año, se tipificaron 10 feminicidios en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

“Hemos mencionado en diferentes ocasiones que el modelo de Casas Refugio y la operación del canal de Whatsapp de la Línea Púrpura presentan fallas, las cuales no solo han sido denunciadas por beneficiarias de estos programas, sino también lo evidencian los informes de auditoría de la Contraloría de Bogotá.

La concejal apuntó que las mujeres que han usado el canal WhatsApp han reportado esperas, en promedio, entre 1 h 24 m y 1 h 59 m para recibir atención personalizada por un profesional, teniendo en cuenta que ONU Mujeres recomienda un máximo de 10 minutos en atención digital con enfoque de género.

“Todo este contexto nos permite evidenciar que es el momento de hacer ejercicios de monitoreo y control frente al cumplimiento y efectividad del Programa”, concluyó Name.

Avances de la Secretaría de la Mujer

Con muchos retos, la Secretaría de la Mujer ha edificado una serie de servicios para las mujeres en la ciudad. Ante el incremento de violencias, las Casas de Igualdad de Oportunidades, espacios de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de procesos orientados a su empoderamiento social y político, atendieron a 60.221 mujeres en el primer semestre del año, según informó esa cartera.

Entre otras acciones, fortalecer la autonomía de las mujeres es un frente que la Secretaría está aplicando con estrategias que brindan a las mujeres herramientas que potencien su capacidad para acceder y controlar recursos como ingresos propios, activos, recursos productivos, financieros, tecnológicos y su tiempo. “En lo corrido de este año, con corte a 31 de julio, 6.103 mujeres han sido atendidas y 1.413 se han cualificado en herramientas para su autonomía económica”.

La cifra total de atenciones alcanzada durante estos seis meses del 2025 es superior al de atenciones del año 2020 (36.275), y esta administración distrital tiene como meta seguir superando los totales registrados en otros periodos (78.332 en 2021 y 136.168 en 2024).

Señalan también que el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), en los 20 equipos de profesionales distribuidos en todas las 20 localidades, la mayoría de las atenciones fueron en formación (31.617 atenciones); orientaciones y asesorías socio jurídicas (12.907 atenciones), orientaciones psicosociales (6.173 atenciones) y, por último, hubo 9.524 primeras atenciones.

Servicios “estrella” de las casas de igualdad:

Orientación y asesoría socio-jurídica: A través de abogadas especialistas en derechos de las mujeres y enfoque de género, se brinda orientación y asesoría socio jurídica frente al tema consultado.

Orientación psicosocial: Es un espacio de conversación individual, en el cual las mujeres participan en sesiones de diálogo y descargan sus emociones frente a los problemas que las afectan.

Actividades de empoderamiento y bienestar: Se realizan charlas de autocuidado, danza, gimnasia, yoga, cursos de idiomas, cine foros, tertulias, entre otras actividades, para difundir los derechos y los mecanismos para la exigibilidad de los mismos.

Acciones de empoderamiento: Se promueve la participación, así como la representación social y política de las mujeres en las localidades.

Centros de Inclusión Digital: Son espacios que promueven el intercambio de saberes, a través del acceso y uso de tecnologías de información y comunicación, para disminuir la brecha digital de género.

