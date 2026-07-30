Cae banda de apartamenteros en Fontibón: un involucrado salió de prisión hace seis meses

Tres personas fueron capturadas. Uno de los implicados salió de prisión hace seis meses tras cumplir una condena por hurto. Entre los responsables también fue aprehendido un menor de 17 años. Foto: Mebog

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Probando llaves en las puertas y merodeando las viviendas del barrio San Pedro Los Robles, en la localidad de Fontibón, actuaba la presunta banda de apartamenteros que fue sorprendida por las autoridades minutos después de haber ingresado a hurtar a una vivienda. Tras el operativo, dos sujetos y un menor de edad fueron procesados por el delito de hurto a residencias.

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Entre los capturados se encuentra un hombre de 34 años que había recuperado la libertad hace apenas seis meses, luego de pagar una condena previa por el mismo delito. Junto a él fueron judicializados otro sujeto de 23 años y un adolescente de 17.

El procedimiento se dio luego de que patrulleros del sector notaran un vehículo rondando de forma sospechosa la zona residencial. Al abordarlos, las autoridades confirmaron que los sospechosos acababan de hurtar una vivienda en el sector, de donde se logró recuperar una bicicleta sustraída.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra los tres implicados, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para determinar si esta misma estructura estaría detrás de otros robos cometidos bajo la misma modalidad en el occidente de la ciudad.

Alza en casos e hurto a residencias

El caso coincide con los datos revelados por la concejal Diana Diago (Centro Democrático), basados en cifras de la Secretaría de Seguridad. Según el informe emitido el pasado 5 de junio, durante el primer semestre del año los hurtos a viviendas en la capital pasaron de 2.117 a 2.252 frente al mismo periodo de 2025, lo que equivale a un incremento del 6,4 %.

A la par con el aumento de las denuncias, la operatividad policial muestra un descenso: las capturas por este delito cayeron un 22,8 %, al pasar de 57 detenciones en los primeros cinco meses de 2025 a tan solo 44 en el mismo lapso de 2026.

Las localidades con más índices de hurtos a viviendas

Las estadísticas del Distrito evidencian además que el problema de los apartamenteros se concentra principalmente en cinco localidades: Suba encabeza la lista con 176 reportes, seguida de Engativá (154), Kennedy (131), Usaquén (124) y Bosa (77).

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