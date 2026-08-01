Cae banda de fleteros: los investigan por robos a carros de valores en Bogotá

Los ocho capturados fueron sorprendidos en Usaquén. Durante el operativo, la Policía incautó armas, munición y teléfonos celulares. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Ocho personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Usaquén, señaladas de integrar una presunta estructura dedicada al hurto mediante la modalidad de fleteo y a cometer robos en sectores comerciales y bancarios de la ciudad.

El operativo se desarrolló en el barrio Toberín, luego de que las autoridades recibieran información a través de la línea de emergencias 123 sobre los movimientos del grupo.

Según la Policía, los capturados se movilizaban en un taxi y una camioneta tipo van, vehículos que, al parecer, utilizaban para evadir los controles de las autoridades mientras cometían los delitos.

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Durante los procedimientos fueron incautados dos revólveres, munición de diferentes calibres y ocho teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte de la investigación.

De acuerdo con la institución, esta estructura también estaría relacionada con hurtos en zonas comerciales y bancarias e incluso con posibles afectaciones a carros de valores, hipótesis que ahora será verificada por los investigadores.

Los ocho capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder inicialmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La Policía indicó que las investigaciones continúan para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados recientemente en Bogotá e invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

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