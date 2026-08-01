Vehículo chocó contra una vivienda en el sur de Bogotá: dos personas resultaron heridas

Bomberos atendieron la emergencia tras el choque de un vehículo contra una vivienda y controlaron una fuga de gas en el sur de Bogotá. Foto: Bomberos de Bogotá

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En la mañana de este Sábado 1 de agosto, dos personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo colisionara contra una vivienda en la carrera 78F con calle 71F Sur, en el sur de Bogotá.

El Cuerpo Oficial de Bomberos informó que brindó atención prehospitalaria a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados en ambulancia a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Tras el impacto, los organismos de emergencia controlaron una fuga de gas que se generó en el lugar y aseguraron el área para evitar nuevos riesgos.

Además, se activó el apoyo de Vanti y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para atender la situación y adelantar las labores correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de las personas lesionadas.

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