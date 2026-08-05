Cae banda que habría robado 24 supermercados en Bogotá y Cundinamarca: así operaba

Cuatro mujeres y dos hombres de la banda criminal 'Las Pirañas' fueron judicializadas. Foto: Fiscalía Seccional Bogotá

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Tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, seis presuntos integrantes de la banda ‘Las Pirañas’, señalados de cometer hurtos sistemáticos en supermercados de Bogotá, Soacha y Tocancipá, irán a la cárcel. Los procesados, cuatro mujeres y dos hombres, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, aunque ninguno aceptó los cargos.

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Según la investigación, los integrantes del grupo ingresaban a los establecimientos haciéndose pasar por clientes, seleccionaban mercancía de alto valor y la ocultaban en bolsas adaptadas para evadir los sistemas de seguridad, con el fin de salir sin pagar.

La Fiscalía también estableció que la organización distribuía funciones específicas entre sus miembros, desde la selección de los establecimientos hasta la distracción del personal de vigilancia.

El ente acusador señaló que, cuando eran descubiertos, los presuntos responsables recurrían a agresiones físicas e intimidaciones con armas cortopunzantes para facilitar su escape. Serían alrededor de 24 hechos delictivos ocurridos entre agosto de 2025 y julio de 2026, lo que, según la Fiscalía, evidenciaría la permanencia y continuidad de la actividad criminal atribuida a esta estructura.

Aunque ninguno aceptó cargos, el juez de control de garantías decidió enviarlos a la cárcel para que desde allí sigan el proceso en su contra.

Hurtos en Bogotá

El hurto común registró una mejora durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se contabilizaron 62.697 casos, frente a los 71.843 del mismo periodo de 2025, lo que equivale a una reducción del 12,7 % o 9.146 casos menos. El hurto a personas continuó siendo la modalidad predominante al concentrar el 89,2 % de los casos, seguido por el hurto a comercio (6,4 %) y a residencias (5,2 %).

Aunque la mayoría de las modalidades disminuyeron, el hurto a residencias fue la excepción. Este delito aumentó 6,4 %, al pasar de 3.078 a 3.276 casos (198 más). Además, el deterioro fue generalizado en el territorio: 15 de las 20 localidades registraron incrementos, encabezadas por Kennedy (+78 casos), Suba (+39), Usme (+32), Engativá (+27) y Santa Fe (+22), mientras que solo cinco localidades reportaron reducciones.

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