¿Día de oración en Bogotá? Sociedad de ateos pidió al alcalde no sancionar proyecto aprobado

Andrés Barrios, concejal del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

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Tras la aprobación del Proyecto de Acuerdo 153, propuesta de Andrés Barrios, concejal de Bogotá del Centro Democrático, organizaciones sociales y representantes a la cámara cuestionaron la iniciativa que instauraría el 4 de julio como el Día de la Oración. La iniciativa quedó en manos del alcalde Carlos Fernando Galán.

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¿De qué trata el proyecto?

El proyecto dispone que las secretarías de Gobierno y de Cultura destinen espacios para actividades conmemorativas de participación voluntaria y en respeto de la libertad religiosa.

La iniciativa, presentada por el concejal Andrés Barrios, se fundamenta en que, según una encuesta de la Secretaría de Gobierno, el 93,3 % de los bogotanos se identifica como católico o cristiano. Además, la fecha fue escogida en conmemoración de la promulgación de la Ley 133 de 1994, que desarrolló el derecho a la libertad religiosa y de cultos.

Barrios defendió que la medida no establece una religión oficial ni impone prácticas de fe, sino que busca reconocer el ejercicio de la libertad religiosa en un Estado laico y pluralista. “No es la imposición de una creencia, nadie estará obligado a participar. Ser un estado laico no significa vivir como si no tuviéramos creencias”, señaló el cabildante.

Mauricio Toro, representante a la Cámara, criticó la aprobación del proyecto y aseguró que la iniciativa es “absurda” e inconstitucional. El exdirector de Icetex cuestionó que el Estado destine espacios, recursos o funcionarios para promover prácticas religiosas, al considerar que ello contradice el principio de laicidad y la libertad de cultos. “Tienen sus iglesias, tienen todos los derechos, ¿por qué usar al Estado para esto? Bogotá con tremendos problemas, y el Concejo aprobando estas cosas tan absurdas", escribió Toro.

Además, el representante reprochó que el proyecto hubiera recibido ponencia positiva de Ricardo Correa (Nuevo Liberalismo) y Rocío Dussán (Pacto Histórico).

Sociedad de Ateos se pronunció

La Asociación de Ateos de Bogotá, una ONG que se describe como una organización “dispuesta a trabajar por el respeto al Estado laico y los derechos humanos”, pidió al alcalde Carlos Fernando Galán no sancionar el Proyecto de Acuerdo 153 de 2026.

La organización sostuvo en un comunicado publicado en su cuenta de X, que la iniciativa vulnera el principio constitucional de laicidad, así como la libertad de conciencia y de cultos, al considerar que el Estado no puede promover ni institucionalizar prácticas religiosas.

“Invitar a las personas a hacer oración es potestad de las iglesias, los pastores, los sacerdotes o líderes religiosos, y nunca del Estado a través de acuerdos, ordenanzas, resoluciones o decretos”, dijo la ONG.

Además, cuestionó que el proyecto ordene a las secretarías de Gobierno y de Cultura destinar espacios públicos para actividades conmemorativas. Advirtió que, si el acuerdo es sancionado, presentará una acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se evalúe su legalidad y constitucionalidad.

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