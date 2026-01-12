Cae banda responsable de ola de sicariatos en Soacha: cabecilla actuaba desde prisión

Se les atribuyen seis crímenes cometidos entre 2024 y 2025, además de cuatro hechos sicariales en los que las víctimas lograron sobrevivir. De acuerdo con la Fiscalía, los capturados también controlaban el tráfico de drogas en la comuna 2 de Soacha. Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Vida Nueva’, señalado de estar involucrado en una ola de homicidios y de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en la Comuna 2 del vecino municipio de Soacha. Uno de los cabecillas de la banda, conocido como “Cachaco”, ordenaba crímenes desde prisión.

De acuerdo con las investigaciones, a esta organización se le atribuyen seis homicidios ocurridos entre 2024 y 2025, así como cuatro hechos sicariales adicionales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques armados. Las acciones criminales estarían relacionadas con disputas por el control de la venta de drogas en este sector del municipio.

Entre los judicializados se encuentran dos presuntos cabecillas: Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato, y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco, quien actualmente se encuentra privado de la libertad. De acuerdo con la Fiscalía, estos hombres serían los encargados de suministrar las armas de fuego y de ordenar los homicidios, incluso desde centros de reclusión.

La investigación también permitió establecer que el grupo habría instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de estupefacientes en la comuna.

Los demás procesados fueron identificados como Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes presuntamente cumplían roles de jíbaros y de asesinos a sueldo.

Una fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las capturas se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas en el municipio de Soacha. En los operativos, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, cartuchos de 24 y 38mm, un kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco teléfonos celulares y un vehículo.

