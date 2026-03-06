Cae en Engativá señalada como “reina del cosquilleo” con más de 10 anotaciones por hurto

La detenida presenta más de 10 anotaciones por hurto agravado. La mujer quedó a disposición de la Fiscalía. Foto: Mebog

Una mujer señalada de integrar redes de “cosquilleo”, una modalidad de hurto basada en la distracción de las víctimas, fue capturada por la Policía en el barrio Engativá Pueblo, en el occidente de Bogotá.

La detención se produjo luego de que una llamada a la central de radio alertara sobre un robo en un establecimiento comercial del sector. Según el reporte de las autoridades, la víctima aseguró que mientras atendía a varios clientes una mujer aprovechó un momento de descuido para tomar dinero de la caja registradora.

Los uniformados que acudieron al lugar interceptaron a la sospechosa y, tras una verificación, recuperaron COP dos millones en efectivo, que habrían sido sustraídos minutos antes.

La mujer, conocida por la policía como “la reina” de esta modalidad de robo, fue capturada en flagrancia y quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

Historial judicial por hurto

De acuerdo con la Policía, la detenida acumula más de diez anotaciones judiciales por hurto agravado, lo que la ubicaría como reincidente en este tipo de delitos, perpetrados particularmente en establecimientos comerciales o espacios concurridos para sustraer dinero u objetos de valor.

La captura se registró en una zona comercial de Engativá, una de las localidades donde comerciantes han advertido sobre hurtos oportunistas en pequeños negocios.

Según cifras de la Policía Metropolitana, en lo corrido de 2026 se han registrado 1.645 capturas por hurto en Bogotá, uno de los delitos que más percepción de inseguridad genera entre los ciudadanos.

Aunque las autoridades destacan los resultados operativos, el hurto sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad urbana en la capital, especialmente en zonas comerciales y de alta afluencia de público.

La captura ocurre en medio del debate sobre la eficacia de las sanciones frente al hurto, un delito que, según comerciantes y analistas de seguridad, suele enfrentar altos niveles de impunidad.

