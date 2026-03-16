Cae otra banda que vendía drogas en el parque Santander: agente encubierto fue la clave

13 personas fueron capturadas tras una investigación de más de un año. Foto: Policía de Bogotá

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En árboles, entre los ladrillos de la icónica iglesia de San Francisco, y otros escondrijos del histórico parque Santander, un grupo delincuencial denominado ‘Los Cats’, ocultaba estupefacientes para comercializarlos por el centro histórico de la capital. Según las autoridades, es la tercera banda que intenta tomarse el parque, un punto que por varios años ha sido foco de operativos sin lograr una recuperación total el espacio. Tras una investigación de varios meses, las autoridades desarticularon una nueva estructura delincuencial y capturaron a 13 de sus integrantes.

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Según informó la Policía de Bogotá, el operativo fue desarrollado por la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN). Durante las pesquisas interceptaron 20 líneas telefónicas, se incorporó a un agente encubierto que permitieron la captura de 8 hombres y 5 mujeres (uno de ellos en flagrancia) mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

El agente encubierto

La investigación fue liderada por un agente encubierto, quien desenmascaró el ‘modus operandi’ de los delincuentes. En primer lugar, usaban el parque Santander como punto de acopio para ocultar la droga en sillas, árboles, ropa, paredes de la iglesia San Francisco, una chaza de dulces y en sus partes íntimas para evadir los controles de la Policía.

Tras las indagaciones, se pudo constatar que los estupefacientes era traídos desde el municipio de Soacha y transportados en bicicleta o en Transmilenio. Para el transporte, incluso, los delincuentes instrumentalizaban a menores de edad, hijos de los integrantes de la banda delincuencial.

Le hicimos seguimiento, uno a uno, a los traficantes de droga que operaban en el Parque Santander.



Las cámaras de videovigilancia, un agente encubierto de @PoliciaBogota y otras medidas permitieron capturar a los 13 delincuentes.



El juez envió a ocho a la cárcel y a cinco les… pic.twitter.com/xDpMjnVwmn — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 16, 2026

Las capturas

Los integrantes del grupo también simulaban ser vendedores ambulantes para disimular la comercialización de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran alias ‘El Viejo’, cabecilla y coordinador logístico del transporte de las drogas y alias ‘Anuel’, administrador que entregaba la droga dosificada a los demás integrantes que hacían sus funciones como expendedores.

Adicional, dos de las mujeres capturadas, alias ‘La Ñata’ y ‘La Flaca’, llevaban a sus hijos de tres y siete años al parque para generar confianza y no alertar a las patrullas sobre la venta de los alucinógenos.

Las rentas criminales de este grupo delictivo llegaban a a los COP 80 millones mensuales, producto de la venta de marihuana y clorhidrato de cocaína. Por otro lado, los capturados presentaban anotaciones judiciales por el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades resaltaron que no es el primer operativo en el parque. La desarticulación de los grupos delincuenciales ‘Los Tigres’ (septiembre 2022) y ‘Santander’ (diciembre 2024) se suman a este nuevo resultado. Con este antecedente, se espera que el parque continúe siendo un espacio libre de la venta de drogas y no vuelva a ser tomado por una nueva banda delincuencial.

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