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Esta es la identidad del patrullero y la subintendente de tránsito asesinados en un retén

Tres capturados y un menor aprehendido dejó la reacción de las autoridades. En medio de labores de rutina, sujetos abrieron fuego contra los dos uniformados. Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de este grave hecho y en la búsqueda de un quinto sospechoso.

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Redacción Bogotá
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16 de marzo de 2026 - 01:19 p. m.
Investigan asesinato de dos policía de Tránsito en Girardot, Cundinamarca.
Investigan asesinato de dos policía de Tránsito en Girardot, Cundinamarca.
Foto: Archivo Particular
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Como Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana Carolina García Rubio, de 36, fueron identificados el patrullero y la subintendente asesinados en un retén en la vía Girardot-Nariño, la noche del domingo 15 de marzo. Las autoridades reportaron capturas y avanzan en la búsqueda de más implicados.

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Según informó la Dirección de Tránsito y Transporte, el hecho tuvo lugar en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí (Cundinamarca). El ataque ocurrió hacia las 11:30 p. m. del 15 de marzo, cuando sujetos que se movilizaban en un vehículo Mitsubishi verde abrieron fuego contra los uniformados durante un procedimiento policial.

De acuerdo con la información brindada, la Policía desplegó un plan candado y logró la captura de tres personas involucradas en el crimen. Adicional un menor de 13 años quedó a disposición del ICBF tras el asesinato de los dos policías.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las víctimas fueron el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, quien murió en el lugar, y la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

García Rubio fue trasladada a la clínica Junical, donde falleció minutos después. Tras una reacción de las unidades policiales, se reportaron las capturas y se incautó el arma de dotación de la uniformada y se inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables. La investigación quedó a cargo de unidades de SIJIN y SIPOL.

El vehículo utilizado por los agresores fue hallado en una vereda cercana al lugar y un helicóptero de la Policía sobrevoló la zona durante las horas de la madrugada en busca del quinto sospechoso.

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Por Redacción Bogotá

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