Cámara de Representantes por Cundinamarca: ganó la izquierda ¿qué esperar de la bancada?

Puestos de votación ubicado en Unicentro para elecciones de autoridades locales año 2015 Foto: El Espectador - Luis Ángel

Las elecciones legislativas de 2026 también reconfiguraron la representación política de Cundinamarca en la Cámara de Representantes. Con el preconteo más claro, la votación total pasó de 981.753 votos en 2022 a más de 1.200.000 en 2026, lo que muestra crecimiento en la participación electoral en el departamento. Pero, más allá del aumento en los votos, lo que cambió fue el equilibrio entre las fuerzas políticas.

LEA: