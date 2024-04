Cambian los horarios de la rumba en Soacha: nuevo decreto impone restricciones

Tienda panadería: De 06:00 a.m. a 10:59 p.m.

Micro mercado: De 06:00 a.m. a 11:30 p.m.

Licoreras, estancos (expendio de licor sin consumo en el establecimiento o sus áreas adyacentes): No podrá vender licor entre las 11:00 p.m. y las 09:59 p.m.

Cafetería, lonchería, heladería: De 06:00 a.m. a 10:59 p.m.

Comidas rápidas: de lunes a domingo con venta de licor de 10:00 a.m. a 11:59 p.m. sin venta de licor desde las 09:00 p.m. a 1:00 a.m. del siguiente día.

Restaurantes: domingo a jueves de 6:00 a.m. a 11:59 p.m. viernes, sábados y víspera de festivo de 06:00 a.m. a 01:00 a.m. del siguiente día. Sin venta de licor 24 horas.