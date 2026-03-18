Buscan a conductor de camioneta Mercedes que mató a perro en Kennedy y huyó de la escena

El historial del vehículo señala que tendría un único propietario registrado, una empresa identificada como TK Andina Ltda., lo que podría ser clave para avanzar en la identificación de los responsables. Foto: Archivo particular

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No cesa la indignación entre los vecinos del barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, tras la muerte de un perro, que arrolló un conductor a bordo de una camioneta Mercedes Benz, quien luego de atropellar al animal, huyó del lugar.

Según el relato de residentes del sector, el hecho ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando el animal se encontraba acostado sobre la vía. Aunque en el video se evidencia que el conductor tuvo en la visual al canino e iba a baja velocidad, no se detuvo, le pasó por encima y le causó la muerte.

#BOGOTÁ. El pasado 9MAR, camioneta de placa GLW746 mató a un perrito que estaba acostado en una calle del b/Britalia, loc/Kennedy. Vecinos cuentan que en el vehículo iban dos jóvenes que se dieron a la fuga. Piden justicia que den la cara, pudo ser un niño y no les importa nada. pic.twitter.com/JphBKBDioq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 17, 2026

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Testigos aseguran que en el vehículo se movilizaban dos jóvenes, quienes, lejos de detenerse o auxiliar al animal, abandonaron el sector de inmediato.

De acuerdo con información conocida por la comunidad, el vehículo involucrado tendría la placa GLW746. Registros consultados indican que se trataría de una camioneta Mercedes Benz, línea GLC 300 4MATIC, modelo 2020, registrada en Bogotá y con servicio particular.

Además, el historial del vehículo señala que tendría un único propietario registrado, una empresa identificada como TK Andina Ltda., lo que podría ser clave para avanzar en la identificación del responsable.

La escena generó rechazo entre la comunidad, que ahora pide que los responsables den la cara y respondan por lo sucedido. “Pudo haber sido un niño”, señalan algunos vecinos, quienes advierten sobre la falta de responsabilidad y el riesgo que este tipo de conductas representa en zonas residenciales.

Aunque el caso se podría tratar como un caso de maltrato animal, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades. Sin embargo, la denuncia ha comenzado a circular en redes sociales, donde ciudadanos exigen acciones para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos similares se repitan.

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