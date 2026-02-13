Camioneta que atropelló a perrita al sur de Bogotá sí pertenece al Ministerio de Educación

Momento en el que el conductor de una camioneta Toyota Prado atropelló al animal. Foto: Redes Sociales

No cesa la consternación por la muerte de Kira, una perrita que fue atropellada la tarde del jueves 12 de febrero por una camioneta mientras caminaba frente a la casa de sus dueños en la localidad de Kennedy. Horas después del incidente, y tras la denuncia de la familia, el Ministerio de Educación confirmó que la camioneta está adscrita a esa entidad.

La cartera de Educación hizo este anuncio a través de sus redes sociales, luego de las indagaciones sobre la placa del vehículo que atropelló al animal y que apuntaban a que el automotor era propiedad de la entidad.

Sin embargo, pese a esa confirmación, el Ministerio no reveló la identidad del funcionario o de la persona que conducía la camioneta, pero anunció que abrió una investigación interna para aclarar las causas del hecho protagonizado por el automotor.

Lamentamos profundamente la muerte de Kira hoy, en el barrio Roma.



Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia en este momento de dolor. pic.twitter.com/aatqt6WgZh — MinEducación (@Mineducacion) February 13, 2026

Por su parte, la familia de Kira confirmó la presencia de delegados del Ministerio en las exequias de la mascota, así como de funcionarios de protección animal de la Alcaldía de Bogotá, para continuar el diálogo y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Mientras tanto, el cuerpo de la perrita fue trasladado a una entidad especializada para realizar las labores de necropsia y dictaminar las causas exactas de su deceso.

Entre tanto, los dueños de Kira sostienen que la muerte de la perrita no fue un accidente, en vista de la forma en que maniobró el conductor cuando se percató de la presencia del animal en la calle y otras maniobras consideradas temerarias, como cerrar a una moto instantes antes de arrollar y segar la vida de la mascota.

Bueno, ya salimos de la funeraria Monte Sacro.

A Kira, la trasladaron para realizar una necropsia (esto lo recomendó las entidades que nos están acompañando)

Después de la necropsia, la van a trasladar para la sala de cremación.



La oficina de protección animal de la alcaldía, la… pic.twitter.com/AxiSP9ux2F — Memorias Del Tablón Ⓜ️⚽🎙️ (@MemoriasDTablon) February 13, 2026

¿Qué podría pasar con el responsable?

En Colombia, ya existe desde 2016 la Ley 1774, que considera el maltrato animal como un delito. La norma establece que, quien cause la muerte o lesiones graves a un animal de compañía, puede enfrentar penas de prisión y multas, dependiendo de la gravedad del hecho.

Asimismo, la recién aprobada Ley Ángel fortaleció y amplió estas disposiciones para aumentar las sanciones contra quienes agreden o matan animales. Aunque cada caso concreto depende de cómo se investigue y valore la conducta del conductor, esta ley contempla:

Penas de prisión por causar la muerte de un animal doméstico (como un perro) con dolo (intención) o bajo circunstancias agravantes. En algunos análisis legales se ha estimado que estas penas pueden llegar hasta 56 meses de cárcel (más de 4 años) si se comprueba que la acción fue deliberada o hubo agravantes.

Multas económicas fuertes , calculadas en veces del salario mínimo. Algunas versiones del proyecto hablaban de multas equivalentes a 30–60 salarios mínimos legales mensuales cuando la muerte del animal se produce con dolo.

Prohibición de tener animales por varios años si hay condena por maltrato.

Es importante aclarar que no todos los atropellos a animales configuran necesariamente un delito penal. Lo anterior, dado que la fiscalía y un juez deben determinar si hubo dolo, negligencia grave o conducta temeraria que amerite una sentencia.

Por lo tanto, si se establece que fue una negligencia leve sin intención de causar daño, el caso podría abordarse como una falta administrativa, con sanciones menores, aunque igualmente sancionable por la autoridad competente.

Del mismo modo, vale la pena resaltar que, para presenciar consecuencias penales, primero debe presentarse una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, que investigará si el conductor actuó con responsabilidad o imprudencia grave al atropellar al animal.

Perros atropellados Bogotá

De acuerdo con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, en Bogotá hay casi 3,5 millones de animales domésticos como perros y gatos. Un hecho estadístico es que, en los últimos años, se han reportado más animales de compañía que niños nacidos en los hogares capitalinos: según el DANE, mientras en 2011 nacieron unos 111.000 niños, para 2024 la cifra cayó a 56.500, reducción que revierte una tendencia sostenida durante décadas e impacta los datos de crecimiento poblacional.

En consecuencia, con el aumento de animales por hogar, también aumentaron los atropellamientos. Entre 2019 y 2025, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) atendió 4.585 casos de animales atropellados y más de la mitad (2.675) murieron debido a la gravedad de sus heridas. Muchos de ellos, valga recalcarlo, abandonados a su suerte luego de ser atropellados, situación que encendió las alarmas.

