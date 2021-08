Capturado padrastro de Samuel Soto, niño que murió por presunto maltrato

Tras presentarse en los Juzgados de Paloquemao el pasado viernes, fue capturado Joel Mora, padrastro de Samuel David Soto Muñoz, el pequeño que murió el pasado 6 de julio en Bogotá en circunstancias que son materia de investigación para las autoridades.

Mora, un joven de 19 años que sostenía una relación sentimental y vivía con la mamá del menor, de 17 años, ha sido señalado como sospechoso de la muerte del niño luego de que su abuela y tía dieran a conocer las condiciones en las que Samuel llegó al Hospital de Kennedy.

“Al momento de ingresar al hospital de Kennedy presentaba varios traumas en su cara, cuerpo, glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma toracoabdominal cerrado y su muerte se produjo por un shock hipovolémico”, dijo Karen Muñoz, su tía.

Sin embargo, Mora ha insistido en que no tuvo nada que ver con la muerte del menor y que, por el contrario, se comunicó con la línea 123 y le prestó los primeros auxilios cuando el menor no presentaba signos vitales la mañana de su deceso, según le indicó a Noticias Caracol.

Así mismo, la madre de Samuel expresó que, a su parecer, no debían inculpar a su compañero sentimental ni a ella por lo que ocurrió, pues, según le dijo al mismo noticiero, “yo no le hice nada, el niño no despertó, el niño se acostó a dormir bien y se quedó dormidito”.

Por ahora, el joven está a la espera de que legalicen su captura y se surtan otras audiencias preliminares como la de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.