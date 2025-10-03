Capturado tras robar más de millón y medio en licor de supermercado en Chapinero

Seis sujetos ingresaron a un supermercado de Chapinero con bolsas y maletas para robar botellas y cajas de licor. Uno de los delincuentes fue capturado. El valor del hurto supera el millón y medio de pesos. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía confirmó la captura de un joven de 20 años de edad señalado de participar en un hurto masivo en un supermercado ubicado en la carrera 13 con calle 40, en la localidad de Chapinero.

Le puede interesar: Noche violenta en Bogotá: tres asesinatos opacan reducción de homicidios

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del lugar. Las grabaciones muestran cómo un grupo de seis personas ingresa al establecimiento y tras llegar a la zona de licores llenan con botellas varias bolsas y maletas que llevaban consigo.

Cuando intentan escapar, un trabajador del lugar cierra las puertas y trata de impedir el escape; sin embargo, los delincuentes lo intimidaron y emprendieron la huida.

Gracias a la rápida reacción, y teniendo en cuenta que a menos de dos cuadras del sitio del hurto queda una estación de Policía, metros más adelante uno de los implicados fue capturado tras ser reconocido por los trabajadores del establecimiento como uno de los sujetos que ingresó con el único fin de hurtar varias botellas y cajas de licor.

El material hurtado, avaluado en más de $1.500.000 pesos, fue recuperado en su totalidad. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización. Las otras personas, sin embargo, lograron escapar. Se desconoce el monto aproximado de los elementos que lograron llevarse.

La Mebog destacó que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha registrado una reducción del 25 % en los casos de hurto a comercio, lo que equivale a 182 casos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, se han logrado 119 capturas por diferentes delitos.

Alerta por incidencia de hurto

Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, se reveló que entre enero y agosto de 2025 se han registrado 86.931 casos de hurto a personas en la ciudad. Esto equivale, en promedio, a más de 14 robos por hora. La cifra representa un incremento de 400 casos frente al mismo periodo del año anterior, solo en el mes de agosto.

El hurto a personas se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en la capital, que cerró el año 2024 con una tasa de 1.645 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las principales ciudades del país, de acuerdo con las cifras presentadas por la concejala Diana Diago (Centro Democrático)

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco), con corte en el mes de agosto, las cifras de hurto a personas aumentaron en 12 de las 19 localidades de la ciudad, siendo las más afectadas Puente Aranda (33%), Teusaquillo (23%) y Rafael Uribe Uribe (18%)

Las localidades en donde las cifras disminuyeron son: Los Mártires (-62%), Chapinero (-17% y Santa Fe (-13%)

Por otro lado, de los 86.931 casos de hurto a personas reportados entre enero y agosto de este año, más de 58.000 se perpetraron sin uso de armas, es decir, mediante raponeo, cosquilleo o modalidades similares. Se reportaron, además, 428 casos en los que los victimarios usaron escopolamina, 1266 casos con empleo de armas contundentes, 7.243 casos con arma de fuego y más de 15.600 casos con armas blancas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.