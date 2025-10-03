Noche violenta en Bogotá: tres asesinatos opacan reducción de homicidios

Ocurrieron, casi en paralelo, en San Cristóbal, Suba y en la localidad de Santa Fe. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noche del jueves 2 de octubre, Bogotá vivió una nueva jornada de violencia que dejó tres personas asesinadas. Los crímenes ocurrieron pocas horas después de que la Alcaldía anunciara la captura de 396 personas por homicidio entre enero y septiembre. Aunque este año la ciudad registró el mes de septiembre menos violento desde 2003, la buena noticia se vio opacada por los graves hechos ocurridos en tres localidades.

En contexto: Bogotá reporta 396 capturas por homicidio en lo que va de 2025

Tres crímenes en distintas zonas de la ciudad

El primer crimen se reportó pasadas las 9:30 p.m. en la localidad de San Cristóbal, específicamente en una calle del barrio Los Libertadores. Según las autoridades, un sicario atentó contra un hombre que se desplazaba en su vehículo y fue atacado a tiros.

El atentado ocurrió cuando la víctima frenó ante una señal de pare en una calle empinada del sector. En ese momento, el agresor, que se movilizaba en moto y venía persiguiéndolo, disparó en repetidas ocasiones antes de huir.

Tras escuchar los disparos, vecinos del sector alertaron a las autoridades, mientras el vehículo atacado era rodeado por curiosos. Minutos después, la Policía confirmó que el conductor había muerto en el lugar.

“Tras recibir la novedad, los uniformados llegaron al sitio y encontraron un vehículo rojo con una persona herida por arma de fuego en su interior. Al parecer, se trata de un carro que prestaba servicios de transporte informal”, explicó el teniente coronel Jorge Arizal, de la Mebog.

Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con amenazas y extorsiones contra el gremio de conductores informales de la zona.

Crimen en parque de Suba

Aproximadamente una hora después, cerca de la medianoche, un hombre que al parecer trabajaba como vigilante informal fue asesinado en un parque de la localidad de Suba.

El crimen quedó parcialmente registrado en video y es clave en la investigación. En las imágenes, se observa a los atacantes corriendo hacia una moto y entregando lo que parecen ser armas al conductor. Luego, se suben a un taxi que los esperaba y huyen del lugar. La víctima era conocida por cuidar carros en el sector durante las noches.

“Tras recibir un reporte en la línea 123, nuestros uniformados acudieron a la zona y hallaron a una persona fallecida por impactos de arma de fuego y otra lesionada con arma traumática”, informaron las autoridades. La persona herida permanece fuera de peligro en un centro asistencial.

Ataque en el barrio Santa Fe

De forma paralela, en el barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires), una persona que caminaba por la calle 23 con carrera 16 fue atacada a tiros por hombres en moto.

La víctima, de aproximadamente 35 años, murió en el lugar antes de recibir atención médica. En este caso, como en los anteriores, los agresores lograron escapar.

En septiembre cayeron las cifras de homicidio

Cabe destacar que horas antes de estos hechos, el Distrito y la Policía anunciaron la captura de 28 personas en septiembre por su presunta participación en casos de homicidio.

“A la fecha, tenemos 396 capturas por homicidio en Bogotá. En septiembre se detuvieron 28 personas. Gracias a estas capturas logramos cambiar la tendencia de este delito en la ciudad. Este mes se registraron 81 casos, frente a los 129 del mismo periodo del año pasado. Es decir, hubo 48 homicidios menos y una reducción cercana al 37 %. Esto convierte a septiembre de 2025 en el menos violento desde 2003”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Según el sistema SIEDCO de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 homicidios, frente a los 876 del mismo periodo en 2024.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.