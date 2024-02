Capturados presuntos responsables del atraco a Juan Pablo Raba en los Cerros Orientales

Juan Pablo Raba fue víctima de robo y golpiza frente a sus hijos en Bogotá Foto: Captura de pantalla Instagram

Este 15 de febrero, la Fiscalía confirmó que en medio de distintos allanamientos, se capturaron ocho sujetos, quienes serían los responsables del atraco y la golpiza de la que fue víctima el actor Juan Pablo Raba en los Cerros Orientales de Bogotá el pasado 6 de noviembre de 2023.

Los presuntos responsables fueron capturados en medio de varios operativos que tenían como fin acabar con una de las bandas criminales que se dedica a atracar a deportistas y transeúntes en los Cerros Orientales. Cabe recordar que por estos sujetos la Policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos.

De acuerdo con la directora seccional de fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, “en las últimas horas se realizaron unos allanamientos y donde se logra la captura de los presuntos responsables, no solamente del hurto de Juan Pablo Raba en noviembre, sino de otra persona por eventos en septiembre”.

Atraco a Juan Pablo Raba y sus hijos

El actor fue víctima de un violento atraco en la mañana del 6 de noviembre de 2023. Mientras se encontraba caminando con sus hijos, uno de 11 años y una niña de 5, en los Cerros Orientales, se les acercaron cinco sujetos, quienes lo golpearon y le robaron hasta el anillo de matrimonio.

“Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta, no soy yo”, publicó Raba en su cuenta de X y agregó: “estamos bien, afortunadamente... Simplemente, por si llevan a recibir algún mensaje, o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, sepan que no soy yo. Y bueno, cuídense por ahí”.

Además, en Instagram subió una publicación en la que entregó más detalles del robo. “Esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”.

En esa publicación, el actor se veía golpeado y con una herida en la parte inferior del rostro. Su esposa, Mónica Fonseca, también se pronunció frente a los hechos en X: “Está golpeado. O sea, le dieron puño, etc. Los niños asustados, pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo. Ahí JP (Juan Pablo) tuvo que meter puño. Terrible.” Y agregó: “un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. 5 jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5″, añadió.

Finalmente, la hija de Raba confirmó que uno de los atracadores los amenazó con un cuchillo. Y el actor agregó que mediante gritos de auxilio fueron atendidos por un uniformado de la Policía.

