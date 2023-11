El reconocido actor Juan Pablo Raba fue asaltado en los cerros de Bogotá

Juan Pablo Raba estuvo en la noche del domingo en la entrega de los Premios Macondo 2023. Foto: Fotos: Instagram - Getty Images

Hoy, en horas de la mañana, mientras paseaba con sus hijos, el actor fue abordado por cinco hombres, quienes lo golpearon y despojaron de sus pertenencias, incluido su anillo de matrimonio. “Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta no soy yo”, se lee en la cuenta de X del artista. Añadió: “Estamos bien, afortunadamente... Simplemente, por si llevan a recibir algún mensaje, o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, sepan que no soy yo. Y bueno, cuídense por ahí”.

En Instagram, Raba compartió una historia en la que detalló lo que le sucedió. “Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo mientras lamentaba la situación de inseguridad en la ciudad.

El actor que ha participado en producciones como “Distrito salvaje” y “El cartel de los sapos” compartió en sus redes sociales una foto acompañada de la denuncia. En esta se le ve golpeado y con una herida en la parte inferior del rostro. Su esposa, Mónica Fonseca, compartió algunos de los detalles de lo que le sucedió y dio una actualización sobre el estado de sus hijos. “Está golpeado. O sea, le dieron puño, etc. Los niños asustados, pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo. Ahí JP (Juan Pablo) tuvo que meter puño. Terrible.”, escribió Fonseca en su cuenta de X. “Un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. 5 jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5″, añadió.

En videos captados por testigos se puede ver al actor y a sus hijos comentarle a las personas a su alrededor que los niños habían “sido muy valientes” y su hija reveló que uno de los atacantes los amenazó con un cuchillo. Raba confesó que junto a su hijo gritaron por auxilio y que luego vieron a un uniformado intentar seguirle la pista a los asaltantes.

