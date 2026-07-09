Capturan a cuatro comerciantes por presunto hurto de gas en zona industrial de Bogotá

Durante el operativo también fueron suspendidos cuatro establecimientos comerciales en la localidad de Puente Aranda. Foto: Secretaría de Seguridad

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Cuatro comerciantes fueron capturados en flagrancia durante una operación que se realizó en la UPZ Zona Industrial, de la localidad de Puente Aranda, luego de que las autoridades detectaron presuntas conexiones ilegales de gas natural, en establecimientos dedicados al lavado y tintura de prendas de vestir.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad y la empresa Vanti, los establecimientos intervenidos habrían manipulado las redes de distribución, para obtener el servicio sin que el consumo fuera registrado correctamente.

Durante las inspecciones, los equipos técnicos identificaron alteraciones en las instalaciones internas y conexiones clandestinas que abastecían los equipos utilizados en los procesos industriales.

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Como resultado del operativo, cuatro personas fueron capturadas por el presunto delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, mientras que cuatro establecimientos comerciales fueron suspendidos.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente. De ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión, además de multas económicas y un eventual proceso de extinción de dominio.

Las autoridades advirtieron que este tipo de conexiones ilegales no solo constituye un delito, sino que también representa un riesgo para la seguridad de trabajadores, clientes y habitantes del sector, debido a la posibilidad de fugas de gas, incendios, explosiones y daños en la infraestructura, especialmente en zonas con alta actividad industrial.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad y Vanti hicieron un llamado a comerciantes y empresarios para abstenerse de manipular las redes de gas natural y evitar acudir a personas que ofrecen conexiones fraudulentas para reducir los costos del servicio. También invitaron a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades a través de la Línea 123 o de los canales habilitados por Vanti.

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