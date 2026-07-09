Amplían plazo para escoger al operador del TransmiCable de San Cristóbal

El TransMiCable contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en operación y cuatro permanecerán como reserva para garantizar la continuidad del servicio. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

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Las empresas interesadas en operar el TransMiCable de San Cristóbal tendrán más tiempo para presentar sus propuestas. TransMilenio publicó la primera adenda al proceso de selección y amplió hasta el 31 de julio el plazo para la recepción de ofertas, con el propósito de garantizar una mayor participación de interesados.

Según explicó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, la modificación busca asegurar una mayor pluralidad de oferentes durante esta etapa del proceso de contratación.

“Esto garantizará tener una pluralidad para todos los interesados que quieran participar en este proceso de selección”, afirmó el funcionario.

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El proyecto supera el 90 % de avance

La ampliación del plazo se da mientras el TransMiCable de San Cristóbal entra en su fase final de construcción. De acuerdo con el Distrito, la obra ya supera el 90 % de ejecución y actualmente avanza en las pruebas operacionales de las cabinas, un paso previo a la certificación internacional del sistema.

El cable aéreo conectará el Portal 20 de Julio con el sector de Senderos de Altamira y reducirá los tiempos de viaje de cerca de 45 a 10 minutos, beneficiando a más de 400.000 habitantes de la localidad de San Cristóbal.

Durante las últimas semanas comenzaron las pruebas de las 144 cabinas destinadas a la operación comercial, las cuales permiten verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad, carga y operación antes de la entrada en servicio.

Según el cronograma del Distrito, el proyecto entraría en operación entre diciembre de 2026 y enero de 2027, una vez concluya la etapa de pruebas y obtenga la certificación que garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad.

El TransMiCable contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán destinadas a la operación y cuatro permanecerán como reserva. Cada una tendrá capacidad para 10 pasajeros sentados, será accesible para personas en silla de ruedas y permitirá el ingreso de bicicletas plegables.

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