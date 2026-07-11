Capturan a cuatro personas que se hacían pasar por funcionarios de la Sijín para robar

Cuatro personas fueron capturadas tras un presunto hurto mediante engaños en Chicó Norte. Dos tienen antecedentes por este delito. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia en Bogotá, señaladas de participar en un hurto bajo la modalidad de “cambiazo”, luego de hacerse pasar, presuntamente, por funcionarios de la Sijín para despojar de sus pertenencias a varias personas en la localidad de Chapinero.

Los hechos ocurrieron en el sector de Chicó Norte, donde las víctimas se encontraban en un establecimiento comercial cuando fueron abordadas por varias personas que se identificaron como integrantes de la Policía Judicial.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante engaños los presuntos delincuentes lograron apoderarse de las pertenencias de las víctimas. Sin embargo, estas comenzaron a sospechar al notar que quienes decían ser investigadores no portaban ninguna identificación oficial, por lo que alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 123.

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Con la información suministrada sobre las características del vehículo en el que huyeron los sospechosos, la Policía activó el Plan Candado, lo que permitió ubicar e interceptar el automotor pocos minutos después.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron una maleta con varios elementos avaluados en cerca de 10 millones de pesos, que posteriormente fueron entregados a sus propietarios.

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Además, según las verificaciones realizadas por la Policía, dos de ellos registran antecedentes judiciales por el mismo delito.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar la identidad de cualquier persona que se presente como autoridad y recordó que cualquier comportamiento sospechoso puede ser reportado a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

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