Carrera Smart Fit 15K: estos serán los cierres y desvíos viales este domingo en Bogotá

La Carrera Smart Fit 15K recorrerá el norte y el centro de Bogotá y generará cierres viales durante la mañana del domingo. Foto: Archivo EE

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Los conductores que transiten por el norte y centro de Bogotá este domingo 12 de julio deberán programar sus recorridos con anticipación. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó varios cierres viales y desvíos por la realización de la Carrera Smart Fit 15K, que recorrerá corredores como la carrera 9, la Diagonal 92 y la avenida NQS.

La competencia comenzará en el Parque Country Comodoro, sobre la avenida carrera 9 con calle 134. Desde allí, los atletas avanzarán por la carrera 9 hacia el sur, continuarán por la Diagonal 92 y la avenida NQS hasta la calle 70A, donde realizarán un retorno para finalizar nuevamente en el punto de partida.

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Estos serán los principales cierres

Las mayores restricciones se concentrarán entre las 5:30 a. m. y las 10:30 a. m., aunque algunos cierres por montaje comenzarán desde el sábado 11 de julio.

Los cierres autorizados son:

Avenida carrera 9 , entre la calle 134 y la avenida calle 100 (calzada occidental): cierre total entre las 5:30 a. m. y las 10:30 a. m.

Diagonal 92 , entre la avenida calle 100 y la calle 94 (calzada occidental): cierre total entre las 5:30 a. m. y las 10:30 a. m.

Diagonal 92 , entre la calle 94 y la Autopista Norte: cierre parcial de dos carriles entre las 5:30 a. m. y las 9:10 a. m.

Avenida NQS, entre la Autopista Norte y la calle 70A: cierre parcial de dos carriles entre las 5:30 a. m. y las 8:45 a. m.

Adicionalmente, por las labores de montaje habrá un cierre total de la calzada occidental de la carrera 9 entre la avenida calle 134 y la calle 133 desde las 10:00 p. m. del sábado 11 de julio hasta la medianoche del domingo. También permanecerá restringido un carril de la calle 133 entre la carrera 9 y la carrera 10 desde las 8:00 a. m. del sábado hasta las 2:00 p. m. del domingo.

Desvíos para los conductores

Para mitigar las afectaciones, la Secretaría de Movilidad autorizó varios desvíos:

Los vehículos que circulen por la carrera 9 en sentido norte-sur deberán desviarse por la calle 134 hacia el occidente y continuar por la carrera 7 o la carrera 10 , según el destino.

Quienes transiten por la calle 94 con intención de tomar la NQS hacia el sur deberán hacerlo por la carrera 19 y luego la calle 100 al occidente.

Los conductores que circulen por la carrera 15 o la calle 100 y se dirijan hacia la carrera 9 o la NQS al sur deberán continuar por la Autopista Norte.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los asistentes llegar al evento preferiblemente en TransMilenio o SITP, evitar el uso del vehículo particular y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico dispuesto durante la carrera. También invitó a quienes deban movilizarse por el sector a programar sus desplazamientos con anticipación.

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