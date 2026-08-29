Capturan a dos hombres con control universal que habrían usado para abrir carros en Bogotá

El hallazgo del dispositivo abrió una nueva línea para establecer cómo operaban los capturados y si estarían vinculados con otros robos de vehículos. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Un control remoto universal quedó en el centro de una investigación por hurto de vehículos en Bogotá. La Policía capturó en flagrancia a dos personas en Engativá cuando, según las autoridades, pretendían sacar de un parqueadero una camioneta hurtada el pasado 2 de julio.

Durante el procedimiento, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) encontraron en poder de los capturados el dispositivo que, de acuerdo con la Policía, presuntamente utilizaban para desbloquear los seguros de los vehículos.Las autoridades adelantaron las capturas por el delito de receptación.

¿Para qué utilizaban el control?

El dispositivo se convirtió en uno de los elementos clave del procedimiento. Sin embargo, la Policía todavía no ha detallado cómo funcionaba, qué vehículos podía desbloquear ni si lo relaciona con otros casos de hurto registrados en la ciudad.

Por ahora, la institución sostiene que los capturados lo habrían empleado para abrir los seguros de automotores.

La camioneta que intentaban sacar del parqueadero había sido robada bajo la modalidad de halado, según el reporte oficial.

La Policía agregó que los dos capturados registran anotaciones en el SPOA por receptación y hurto calificado y agravado. Estas anotaciones corresponden a registros dentro del sistema judicial y no equivalen por sí mismas a condenas.

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Operativos también llegaron a locales de autopartes

La ofensiva contra el hurto de vehículos se extendió hasta el barrio La Favorita, en Los Mártires, donde investigadores realizaron dos diligencias de allanamiento y registro en establecimientos comerciales.

Allí recuperaron tres motocicletas reportadas como hurtadas, tres motores y un tanque de gasolina. Según la Policía, estos últimos elementos tenían alterados sus sistemas de identificación.

Las autoridades estiman que ambos operativos afectaron en cerca de $30 millones las rentas asociadas a grupos dedicados al hurto y comercialización ilegal de vehículos y autopartes.

Más de 1.800 vehículos recuperados este año

En lo corrido de 2026, la Policía reporta la recuperación de 1.066 motocicletas y 760 automotores en Bogotá.

La institución también registra una reducción del 8 % en el hurto de vehículos y del 5 % en el robo de motocicletas, con 164 casos menos en este último delito.

Ahora, la investigación deberá precisar qué alcance tenía el control remoto encontrado y si los capturados lo habrían utilizado en otros hurtos de vehículos en la capital.

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