Bogotá refuerza Policía Judicial para frenar fleteo y robo de carros y celulares

La nueva estrategia de seguridad en Bogotá reforzará la investigación criminal y priorizará delitos como el fleteo y el hurto de carros y celulares. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Bogotá prepara una nueva fase de su estrategia de seguridad. El alcalde Carlos Fernando Galán sostuvo este sábado su primera reunión con el nuevo director y subdirector de la Policía Nacional, en la que acordaron fortalecer las capacidades de investigación criminal en la capital y concentrar esfuerzos en delitos como el fleteo y el hurto de vehículos, celulares y personas.

En el encuentro también participó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según Galán, la reunión permitió definir las primeras prioridades de la nueva articulación entre el Distrito y la institución.

“Fue una reunión productiva para avanzar rápidamente en la lucha contra la delincuencia en Bogotá”, señaló el mandatario a través de su cuenta de X.

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Más capacidad de Policía Judicial para Bogotá

Uno de los principales anuncios tiene que ver con el fortalecimiento de la Policía Judicial, una capacidad que, según explicó Galán, la institución aumentará a nivel nacional y de la cual Bogotá recibirá una parte.

La apuesta apunta a reforzar la investigación necesaria para identificar, judicializar y desarticular estructuras delincuenciales.

“El general Barrera nos ha anunciado un fortalecimiento de la capacidad de Policía Judicial en Bogotá (…) y eso es clave para poder enfrentar esos retos”, afirmó el alcalde.

El nuevo director de la Policía aseguró, por su parte, que la institución desarrollará una estrategia especial para Bogotá con énfasis en investigación criminal, en articulación con el Gobierno Nacional y la Alcaldía.

Fleteo, celulares y carros entran entre las prioridades

El giro de la estrategia también busca poner mayor atención sobre delitos que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.

Galán señaló que, además de continuar con los operativos contra grandes organizaciones criminales, las autoridades concentrarán esfuerzos en bandas dedicadas al fleteo, el hurto de vehículos, el robo de celulares y los hurtos a personas.

“Esos temas que sufre el ciudadano (…) van a ser parte de la estrategia que vamos a fortalecer”, explicó.

El alcalde aseguró que esta reunión marca “una nueva etapa” en la articulación entre Bogotá y la Policía Nacional y anticipó un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para enfrentar los principales retos de seguridad de la capital.

Por ahora, las autoridades no detallaron cuántos investigadores adicionales llegarán a Bogotá ni cuándo comenzará a operar plenamente la nueva estrategia. La expectativa del Distrito está puesta en que el refuerzo de la investigación permita traducir los operativos en capturas, judicializaciones y desarticulación de las bandas que sostienen estos delitos en la ciudad.

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