Capturan a dos presuntos extorsionistas del ‘Tren de Aragua’ en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos personas vinculadas con la banda delincuencial transnacional conocida como el “Tren de Aragua”, que estarían dedicadas a la extorsión de comerciantes y trabajadores de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país.

“Mira negro, te voy a pasar mi cuenta para que me gires las 50 lucas, y cuando vayas a venir a trabajar, me vas a pagar otros 30. No hay privilegio de nada, estamos ofendidos”, se escucha en uno de los audios revelados por las autoridades.

De esta manera, se trata de un hombre y una mujer de 28 y 21 años de edad respectivamente, que eran los encargados, según la investigación de las autoridades, de ejecutar cobros extorsivos en nombre de alias “El Zurdo”, un miembro de la estructura criminal que fue capturado en la ciudad, el pasado 21 de junio.

“A la fecha ta tenemos 25 personas capturadas de esta banda criminal, de los cuales su totalidad ya se encuentran con medida intramural”, precisó la brigadier general Sandra Hernández, comandante de la Policía de Bogotá.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, a la fecha, han sido capturados 130 capturados de esta organización delincuencial.

Por su parte, las autoridades entregaron el balance de seguridad durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, que dejó más de 196 personas capturadas, entre ellas 30 por el delito de tráfico de estupefacientes, 43 por lesiones personales, 55 por hurto y 68 por otras conductas.

Así, las autoridades reportaron otros golpes a estructuras delictivas en varios sectores de la ciudad, entre ellos la captura de siete personas señaladas de pertenecer a una banda de microtráfico que operaba en la localidad de Kennedy, en las inmediaciones de la avenida Primero de Mayo.

Además de esto, se reportó la incautación de 23 armas de fuego y más de 999 armas cortopunzantes en los últimos tres días.

Por otra parte, frente al atraco que se registró el pasado jueves 29 de junio, en la carrera Séptima con calle 98, en donde dos delincuentes bloquearon el corredor vial para hurtar a varios conductores, la Policía informó que han recibido más de 90 llamadas con información de la ciudadanía sobre estos hechos. Así, actualmente hay más 70 uniformados asignados para dar con su paradero y lograr su captura.

