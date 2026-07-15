Capturan a falso asesor bancario: tenía decenas de chips y tarjetas de crédito robadas

Durante su captura le fueron hallados 32 chips, 6 tarjetas, documentos y datos personales al parecer hurtados. Foto: Policía de Bogotá

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En el barrio Nicolás de Federman, un hombre fue capturado por uniformados de la estación del CAI tras recibir la denuncia ciudadana por una posible estafa.

De acuerdo con la víctima, este sujeto se acercó y se presentó como asesor comercial bancario, pero terminó cambiando su tarjeta de crédito y robando sus datos personales. Los policías acompañaron a la persona al lugar acordado y verificaron el hecho.

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Durante el registro al sospechoso, los uniformados hallaron efectivamente en un morral seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, 32 chips de plásticos bancarios, listados con datos personales, 21 documentos y carpetas con los logos de una entidad financiera, además de dos celulares.

Con el apoyo de funcionarios de la DIJIN, se logró evidenciar que los elementos presentaban características de alteración en sus logotipos. A partir de este material probatorio, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 10 de julio de este año, se han registrado 11.175 denuncias por estafa en la ciudad. Una reducción de 21 % frente al mismo periodo del año anterior.

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