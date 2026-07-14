“Gobernar con sesgos lleva a errores”, consejera de Paz ante anuncios de De la Espriella

Isabelita Mercado, consejera de Paz y Víctimas del Distrito Capital. Foto: Consejería de Paz y Víctimas

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Ante los recientes anuncios de Abelardo de la Espriella, presidente electo, de reducir el estado eliminando consejerías y oficinas de paz, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, calificó como “sesgadas” las decisiones del primer mandatario entrante.

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De acuerdo con sus recientes declaraciones, De la Espriella aseguró que, tanto la Unidad de Implementación del Acuerdo Final como la figura del Alto Comisionado para la Paz, dejarán de existir. Esas funciones, según dijo, pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. Serían 229 cargos eliminados.

Desde la capital, Isabelita Mercado, consejera de Paz y Víctimas de la Alcaldía, reaccionó en un post al anuncio diciendo: “Gobernar con sesgos lleva a errores”.

Y siguió: “históricamente la Consejería de DDHH ha tenido un rol fundamental en la historia del país. Desde ahí se hizo el primer diseño e impulso a lo que hoy conocemos como la Defensoría, se brindó el primer apoyo y asistencia a víctimas del conflicto mucho antes de que existiera una institucionalidad exclusiva para esto”, señaló.

Adicional, la consejera resaltó que desde esta consejería se impulsó la búsqueda de personas dadas por desaparecidas cuando era una “agenda era exclusiva de la sociedad civil”.

“Sobre todo, ha sido clave en insistir en la formación de los DDHH para la Fuerza Pública. La Consejería es a todas luces una garantía para todos que existe desde 1987 independiente de la posición ideológica del gobierno de turno”, agregó.

La mención a Rodrigo Londoño

En medio de los anuncios, De la Espriella volvió a lanzar críticas contra la JEP y subrayó el caso de Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como “Timochenko” y dirigente del partido Comunes, a quien tildó de “estar en una gira internacional con un salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes”.

La consejera distrital también se refirió a esta mención, señalando que Londoño ya fue condenado por la JEP por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. “De hecho, por primera vez en la historia, tanto él como el antiguo secretariado de las FARC aceptaron que cometieron el delito de secuestro (y otros) que suman más de 21.000 víctimas”, señaló.

Por último, la consejera instó al nuevo gobierno a asegurar los recursos para cumplir con las sanciones, de lo contrario, aseveró, “la condena será de papel”.

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