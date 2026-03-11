Capturan a hombre que acosó sexualmente a trabajadoras de laboratorio en Bogotá

Momento en el cual el hombre realizó la conducta inapropiada en el laboratorio clínico. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un hombre fue capturado en Bogotá luego de protagonizar un episodio de acoso sexual contra trabajadoras de un laboratorio clínico. El sujeto, que ingresó al lugar con una máscara y el torso desnudo realizando actos obscenos frente a varias empleadas, fue detenido por la Policía poco después del hecho.

Por si fuera poco, las autoridades confirmaron que el individuo tenía antecedentes por delitos sexuales, lo que agravó la preocupación por el caso.

Acoso en un laboratorio

El episodio ocurrió en el barrio 20 de Julio, en el sur de la capital. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre ingresó al establecimiento con el rostro cubierto por una máscara y sin camisa, y comenzó a realizar actos obscenos frente a las trabajadoras que se encontraban dentro del laboratorio.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron lo sucedido. En las imágenes se observa cómo el individuo se aproxima a las empleadas mientras realiza gestos y comportamientos de carácter sexual.

Las víctimas reaccionaron rápidamente y lograron confrontarlo y sacarlo del establecimiento.

¿Cómo fue la captura?

Tras ser expulsado del lugar, el hombre intentó huir del sector. Sin embargo, uniformados de la Policía que atendieron el llamado de la comunidad lograron interceptarlo y capturarlo a pocos metros del laboratorio.

El detenido, de 31 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de injuria por vía de hecho, relacionado con los actos obscenos que habría cometido contra las trabajadoras.

El capturado tenía antecedentes por delitos sexuales

Durante la verificación de antecedentes judiciales, las autoridades establecieron que el hombre ya había sido investigado anteriormente por el delito de acto sexual abusivo, en hechos registrados años atrás.

Por esta razón, las autoridades analizan si el capturado podría estar relacionado con otros episodios similares ocurridos en la ciudad.

Autoridades recuerdan canales para denunciar acoso

Tras el caso, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual o acoso. En Bogotá existen varias líneas de atención para víctimas o testigos de este tipo de situaciones.

Entre ellas se encuentran:

Línea Púrpura: 018000 112 137

WhatsApp Línea Púrpura: 300 755 1846

Línea 155: orientación para mujeres víctimas de violencia

Emergencias: 123

Estos canales brindan acompañamiento psicológico, jurídico y orientación para activar rutas de atención institucional.

