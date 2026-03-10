Reportan intento de sicariato en el norte de Bogotá: víctima recibió cuatro disparos

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un nuevo ataque a mano armada se reportó la tarde de este martes 10 de marzo en vía pública del norte de Bogotá. El hecho dejó a un hombre gravemente herido tras recibir varios disparos dentro de un establecimiento comercial.

El hecho ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 p. m. en la calle 161 con carrera 19, en la localidad de Usaquén, según confirmaron fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá a El Espectador.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima recibió cuatro impactos de bala, con heridas en el tórax y en uno de sus brazos.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde está siendo sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas para salvarle la vida.

Lo que se sabe del ataque

Los primeros testiomonios recogidos en el punto del ataque sugieren que un solo sujeto habría participado en el hecho, sin embargo las autoridades continúan cotejando información para descartar la posible participación de otras personas.

Por ahora, el responsable no ha sido capturado.

De manera preliminar, las autoridades también señalaron que la víctima se dedicaría a actividades relacionadas con el sector de finca raíz.

Entre tanto, la Policía adelanta la recolección de testimonios y videos de cámaras de seguridad del sector para reconstruir lo ocurrido y hacer la trazabilidad del recorrido que tomó el atacante para escapar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.