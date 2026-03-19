Capturan a hombre que intentó robar vehículo de valores con COP 4.000 millones

Capturado por intento de hurto a carro de valores en Fontibón. Foto: Mebog

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Un hombre fue capturado en Fontibón cuando, al parecer, intentaba hurtar un vehículo de transporte de valores que tenía en su interior cerca de COP 4.000 millones. La intervención policial dejó al descubierto el plan con el que, herramienas en mano, pretendían desocupar el carro.

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Los hechos se registraron en el barrio Centro de Fontibón, donde guardias de seguridad privada alertaron a las autoridades tras ver movimientos sospechosos alrededor del vehículo, que se encontraba parqueado en vía pública. La información activó la reacción de patrullas en la zona, que al llegar identificaron a una persona manipulando un gato hidráulico con el que buscaba violentar el automotor

A pocos metros del punto donde estaba el carro de valores también fue encontrada una camioneta en cuyo interior las autoridades hallaron otras herramientas como cuerdas, costales y cizallas, necesarias para completar la operación. Si bien la evidencia apunta a que se trata de un plan en el que participaban varias personas, solamente la personas que estaba manipulando el gato hidráulico fue capturada.

De acuerdo con la información disponible, el detenido tiene antecedentes judiciales por delitos como secuestro, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Tanto el capturado como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Por ahora las autoridades no entregaron información de las demás personas involucradas en el intento de hurto.

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