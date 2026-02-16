Capturan a hombre señalado de robar con arma blanca bus de transporte público en Soacha

Capturado por robo de bus intermunicipal en Soacha Foto: Policía de Soacha

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los gritos de auxilio interrumpieron el recorrido de un bus de transporte público que transitaba la noche del domingo por Soacha, sobre la Autopista Sur, en el sector de Terreros. Los pasajeros alertaron a una patrulla de vigilancia tras identificar un presunto caso de hurto al interior del vehículo. Cuando los uniformados intervinieron, la comunidad ya había reducido al señalado responsable.

Le puede interesar: Vivir en el ‘Sanber’, resistencia de un barrio asediado por la droga y el crimen

De acuerdo con la información conocida, el hombre, de 23 años, habría intimidado a varios usuarios con un arma cortopunzante hasta despojar a una de las víctimas de su teléfono celular. La rápida reacción de los pasajeros permitió que el sospechoso fuera retenido dentro del bus mientras llegaba la autoridad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Juan Andrés Gómez Ramírez, explicó que el procedimiento se dio en medio de controles al transporte público en ese corredor vial. “Mediante voces de auxilio, la comunidad alerta a la patrulla de vigilancia sobre la comisión de un caso de hurto al interior de un vehículo de transporte público”, señaló. Añadió que, tras la detención del bus, los uniformados constataron que “la comunidad tenía a una persona de aproximadamente 23 años, quien con arma cortopunzante había intimidado a pasajeros hasta hurtarle el celular a una de las víctimas”.

Durante el registro, al hombre se le encontraron dos teléfonos móviles. Fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía, que lo presentó ante un juez de control de garantías. El despacho judicial le impuso medida de aseguramiento con privación de la libertad en centro carcelario por el delito de hurto.

Las autoridades indicaron además que el capturado tenía una orden judicial previa por el mismo delito y que estaría vinculado de manera reiterada a robos en el transporte público, tanto en la modalidad conocida como “cosquilleo” como mediante la intimidación con armas blancas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.