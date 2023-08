Capturan a hombre señalado de torturar durante 36 horas a mujer en Soacha

(Imagen de referencia) Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, en lo corrido de 2023, en Cundinamarca se han registrado ocho casos de femicidios, es decir, dos casos más que lo registrado en el año anterior. Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

En Soacha (Cundinamarca), la Policía Metropolitana anunció la captura de un sujeto señalado de golpear y torturar a su compañera sentimental durante 36 horas en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Latina.

Según la información que se tiene del caso, las agresiones habrían iniciado luego de que el agresor acusar a la mujer de sostener una relación con otro hombre. En ese momento, el sujeto, un hombre de 31 años, la obligó a enviar a sus tres hijos donde un familiar y la encerró posteriormente en un apartamento.

Allí, de acuerdo con la Policía de Soacha, la mujer fue víctima de agresiones por parte de este hombre que la golpeo, lacero e incluso le quemó el pelo en múltiples ocasiones.

“Me golpeo en la cara, me daba puños y patadas. En un momento, cogió un palo de escoba y me pego en la espalda. Luego, en la noche me cogió del pelo y me lo quemó. Ya en la mañana, me mando a bañar porque tenía la cara llena de sangre, y me decía que le dijera la verdad, pero le repetía que nunca había tenido cuento con el man”, relató la víctima a Noticias Caracol.

Las autoridades fueron alertadas por vecinos del conjunto residencial que escucharon las agresiones, y según el comandante de la Policía de Soacha, Diego Fernando Vásquez, “en un descuido de este hombre, la mujer logra asomarse a una ventana, y las personas de la calle logran verla, en la manera en que está, con su cara desfigurada por los golpes, y con esta información decidimos llegar al sitio”.

De esta manera, uniformados de la Policía llegaron e ingresaron a la fuerza al sitio, donde encontraron a la mujer con agresiones en su rostro y con cortes en su pelo.

Por estos hechos, el sujeto fue capturado por las autoridades, y fue entregado a la Fiscalía, que lo imputará por el delito de tentativa de feminicidio. Por su parte, se informó que la mujer actualmente se encuentra siendo atendida en un centro hospitalario, donde se recupera satisfactoriamente.

Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, en lo corrido de 2023, en Cundinamarca se han registrado ocho casos de femicidios, es decir, dos casos más que lo registrado en el año anterior. En total, en el país, son más de 253 casos lo que se han reportado este año.

